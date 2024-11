Inseguridad: Costa Ankenbrand y Herrera advierten por ola de robos en el barrio San Antonio y exigen acción policial

La diputada provincial de la UCR, Ana Costa Ankenbrand, y el concejal Diego Herrera realizaron una visita al barrio San Antonio, donde los vecinos expresaron su creciente preocupación por reiterados hechos de inseguridad, mientras la respuesta policial es nula.

Según vecinos de la zona los robos son frecuentes y no cesan, mientras que la Policía, lejos de intervenir, parece indiferente ante la grave situación dejándolos totalmente desprotegidos, ya que no reciben respuesta a sus pedidos de auxilio.

La diputada Costa Ankenbrand destacó que “la Policía no da respuestas, no está cumpliendo con su deber y los vecinos están solos. Nosotros vamos a hacer las denuncias correspondientes para defender sus derechos”.

Además, enfatizó el riesgo que enfrentan las mujeres y los niños del barrio, quienes, según la legisladora, son los más vulnerables ante la falta de seguridad.

Por su parte, el concejal Herrera también criticó la inacción de las autoridades, señalando que “lo más terrible de la situación es que hay un puesto policial, pero solo para cuidar un predio. Las veces que pidieron auxilio, no obtuvieron respuestas, y les dijeron que no podían intervenir. Es una vergüenza”.

Finalmente, ambos referentes de la UCR en Formosa se comprometieron a acompañar a los vecinos, brindaron su apoyo para que sus reclamos sean escuchados y se tomen medidas para garantizar la seguridad y la intervención efectiva de las fuerzas de seguridad.