Inseguridad en Clorinda, delincuentes se llevaron 1,5 millones de pesos de un comercio

Compartir

Linkedin Print

Un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en la segunda ciudad cuando un delincuente ingresó a un local comercial, luego de forzar la reja y la puerta, y se robó una suma millonaria. “Un millón y medio de pesos aproximadamente sería el faltante de la caja”, aseguró Jorge Moreira, propietario del comercio, al Grupo de Medios TVO.

“Como todos los días nos alistamos para abrir nuestro negocio a las 7:30 de la mañana y al llegar nos percatamos que la reja de ingreso no tenía candado, estaba semiabierta y que la puerta estaba forzada, ahí nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Cuando entramos a nuestra caja, que es la caja de Rapipago, nos dimos cuenta que estaba vacía, que el dinero que habíamos dejado del día anterior no estaba y ahí lo primero que hicimos fue llamar a la policía y comenzó todo el trámite de rigor; un millón y medio de pesos aproximadamente sería el faltante de la caja”, relató Jorge.

El robo tuvo lugar el día miércoles y toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad que tiene el comercio tanto en su interior como en el exterior. Estas grabaciones permitieron a la policía identificar a al menos dos sospechosos que fueron detenidos y a recuperar parte del dinero, aunque por el feriado de ayer viernes, esta última información no fue confirmada oficialmente al propietario del comercio.

“Como en todos lados los primeros días de mes, estos sistemas de cobranza tienen mucho movimiento durante el día y nosotros como abrimos de horario corrido, es normal que en un Rapipago contemos con esa cantidad de dinero en el inicio del mes. Además, este Rapipago tiene como anexo un sistema de librería, fotocopia, un drugstore y nosotros también trabajamos haciendo envíos de dinero al Paraguay y teníamos efectivo en guaraní, teníamos mucho más dinero, pero solamente se llevaron la caja que pertenecía a Rapipago”, agregó el comerciante.

Las dos personas detenidas coinciden con las descripciones obtenidas mediante las cámaras de seguridad. Una de ellas, quien ingresó al local encapuchada, lo hizo utilizando guantes, un pasamontaña y un gorra para ocultar su identidad; mientras que la segunda, habría actuado de “campana” fuera del local. Ambos fueron aprehendidos en el barrio Libertad de Clorinda.

Tras el robo, Jorge alertó que nuevamente se están registrando varios hechos de inseguridad en la ciudad. Es lamentable lo que nos sucedió y vuelven a suceder estas situaciones acá en Clorinda, la inseguridad otra vez se está tomando con los comerciantes, con la gente que trabaja y estamos de vuelta nosotros en la mira”, dijo.

Del comercio que sufrió el robo, dependen al menos unas 4 familias y pese al feriado de ayer, decidieron abrir sus puertas para poder trabajar y reponerse de los daños ocasionados. Por otro lado, también se encargaron de aumentar la seguridad instalando sistemas de alarmas con sensores de movimiento.

“Estamos preparándonos de vuelta, cambiando nuestras rejas, triplicando la seguridad. Estamos trabajando en sistemas de alarmas con sensores porque queremos seguir trabajando, no nos queda de otra, hay 4 familias que dependen de este negocio y si no trabajamos no podemos seguir adelante”, finalizó Jorge.

Compartir

Linkedin Print