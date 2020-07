Inseguridad en el barrio República Argentina: le robaron la moto, denunció al delincuente y solo recuperaron “pedazos” del rodado

Compartir

El robo de motocicletas que no distingue barrios ni horarios, continúa creciendo en la ciudad ocasionando severos daños en los damnificados que muchas veces no vuelven a recuperar sus rodados o bien, los recuperan, pero solo por partes como le ocurrió a una mujer en el barrio República Argentina donde un vecino de la misma cuadra, ingresó al domicilio y se llevó su motocicleta. Tras averiguar y recabar datos, la damnificada denunció al delincuente, la Policía allanó el domicilio, pero solo recobraron pedazos del rodado.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con Sara, la mujer en cuestión, quien lamentó los constantes hechos de inseguridad que no se detienen ni siquiera en tiempos donde por la cuarentena, hay mayores controles policiales en los barrios.

“El sábado a la madrugada me robaron la moto de adentro de la casa, entraron y se la llevaron. No estaba trancado el portón, sabemos que estaban tomando acá cerca y entraron a la casa, forzaron la puerta y se la llevaron, también estaba la moto de mi cuñada pero eligieron la mía para robar”, contó.

“Toda la semana la buscó la Policía, nosotros le dimos todos los datos de la persona, allanaron la casa donde estaba la moto y la encontraron por pedazos, toda desarmada, la verdad es que ni para armarla de nuevo me sirve porque son pocos pedazos los que recuperaron, solo encontraron algunas partes y algunas cosas que ni siquiera eran de mi moto, lo único que reconocí es el motor, el asiento, el caño escape y el guardabarros más los dos amortiguadores”, lamentó.

“Ya sé que no voy a recuperar más a la moto porque voy a gastar más plata en armarla, comprar una nueva me va a salir más barato que armarla de nuevo. Acá en mi casa ya no es seguro dejar nada, todavía estoy esperando que detengan al que me robó la moto, vamos a ver si lo encuentran, sacó las cubiertas y se las puso a las de él, este chico es vecino de acá a la vuelta, yo no lo conozco, pero sí mi marido y sé que vive en esta misma manzana”, expresó.

Según pudo saber este medio, el delincuente salió hace solo semanas atrás de la cárcel donde se encontraba por varios hechos delictivos, ya que cuenta con un amplio prontuario en la delincuencia. La Policía aún no lo había logrado detener por este nuevo hecho.