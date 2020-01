Inseguridad en el Eva Perón: cansados de que les roben, se tuvieron que mudar del barrio

Compartir

Una familia del barrio Eva Perón, que vive sobre la manzana 15, tomó la decisión de mudarse del lugar luego de que el lunes por la madrugada, un conocido grupo de jóvenes de la zona que diariamente se «juntaba» en la esquina de la cuadra, ingresara al domicilio a robar diferentes pertenencias de alto valor.

En ese marco Ariel, el damnificado del robo habló con el Grupo de Medios TVO y contó que compartían casa con sus familiares, pero que tomaron la decisión de irse ante los constantes robos que padecían donde los delincuentes, aprovechando su ausencia cuando iban a trabajar, ingresaban a llevarse todo lo que podían, causando un serio perjuicio del que les es difícil recuperarse.

«En la madrugada del lunes entraron a nuestra casa unos delincuentes del barrio, conocidos en la zona que andan rondando, viendo como se mueve la gente por este lugar, ingresaron a la fuerza, rompieron la puerta, robaron garrafas, notebooks, también planchitas, todo lo que encontraron a su paso se llevaron», contó.

Asimismo dijo que los malvivientes «son un grupo que siempre se junta acá en la esquina y ahí se drogan, insultan a la gente, son conocidos rateros del barrio que encima son cobardes, se esconden cuando se los busca y la Policía también pasa siempre pero estos chicos manejan toda la parte de cómo se mueve el barrio, los vecinos están preocupados y se acercaron a hablar por este tema, por suerte tenemos a la Policía que actuó rápido, fue excelente el trato de ellos por eso les agradezco, fue a la madrugada y para la tarde ya habían recuperado varias cosas, no todas pero lo más importante es que actuaron de forma rápida y eficaz. Pudieron devolvernos la computadora y el tubo de gas, por lo demás sigue la investigación y van a ver, esto tiene su tiempo pero por lo menos ahora ya tuve una respuesta rápida, el tubo de gas se vende enseguida, según lo que sé el chico que robó ya la semana pasado había robado en otra zona, van avanzando por distintos lugares, no tienen una zona, van por todos lados».

Al ser consultado sobre si los delincuentes son menores de edad, explicó que «la mayoría que veo acá son mayores de edad pero son chicos jóvenes, de apenas 18 o 19 años, lo que más nos llama la atención es que no queden presos, la justicia es lenta y estos chicos entran a la cárcel y vuelven a salir, por lo menos esta vez recuperé algo de mis cosas, esta es una zona muy peligrosa por estos chicos, uno sale y están ahí».

Para finalizar contó la drástica decisión que debieron tomar tras el nuevo hecho de inseguridad teniendo en cuenta que de manera constante son victimas de la delincuencia y no lo pueden soportar más. «Hoy nos estamos mudando, nos estamos yendo, vamos a ver qué pasa, ojalá esto se termine, que se corte o que por lo menos haya una rápida acción de la justicia o por lo menos del juzgado para que estos chicos queden adentro porque perjudican a los demás, sabemos cómo está la situación y no es fácil comprarse las cosas, tenerlas y mantenerlas, todos sabemos cómo viene la mano y cuesta mucho tener cosas».