Inseguridad en Formosa: “Llegó para quedarse y «la calle está picante»”

Denuncian que aumentaron los casos en Formosa y ahora son más graves: hasta hubo víctimas fatales.

Si bien décadas atrás la inseguridad no era un tema preocupante en la ciudad de Formosa, ahora denuncian que hay un aumento significativo no sólo de la cantidad de casos sino también de la gravedad. “Hablé con vecinos que me dijeron textualmente que «la calle está picante»”, expuso el concejal Diego Herrera.

“Todas las semanas vienen ocurriendo hechos delictivos en distintos barrios de la ciudad. Seguro recordamos casos que hace poco se hicieron virales, como las camionetas 4×4 que robaron en el Centro. Pero también hay casos en todos los barrios y a plena luz del día”, detalló.

Herrera recordó también que, desde su función como concejal de la ciudad, ya había realizado una presentación sobre este tema en el año 2022, pero que fue ignorado completamente tanto por el Concejo Deliberante como por las autoridades de la Municipalidad de Formosa.

Este proyecto de ordenanza de autoría de Herrera proponía la creación de una Dirección de Seguridad en el ámbito municipal, ya que la Ciudad de Formosa es la única capital de provincia del país que no tiene ningún departamento que defina y lleve adelante políticas públicas locales en materia de seguridadciudadana.

Robos más peligrosos

Sobre cómo ve la situación actual de la inseguridad en Formosa, Herrera fue tajante al exponer que “antes vivíamos robos menores, como de celulares o bicicletas, pero ahora la cosa se puso más violenta con el uso de armas de fuego, con víctimas que sufrieron heridas e incluso algunas personas que perdieron la vida”.

Además, mencionó casos insólitos “que los formoseños no estábamos acostumbrados, como ser el robo que se perpetró meses atrás al Centro Religioso Vocacional “San José”, que es un lugar religioso ubicado frente al Aeropuerto y pertenece a la iglesia católica. Es decir, le roban hasta a la iglesia”.

Vecinos en alerta

El edil citó también una de las diferentes formas que tienen los vecinos de la ciudad para organizarse y estar alertas frente a los hechos de inseguridad: “Ante la falta de respuesta e inacción de la Provincia y el Municipio, las familias en muchos barrios empezaron a armar grupos de WhatsApp para protegerse”.

“Como ocurre –mencionó– con vecinos que tuve contacto en los barrios Lote 110, San Antonio, Nueva Formosa, La Perla, pero sé también que hay grupos de WhatsApp en otros barrios. Ahí los mismos vecinos se avisan cuando hay casos de robos cercanos, por ejemplo, con el objetivo de estar alertas y cuidarse entre todos”.