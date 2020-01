Compartir

Ya no se soporta la inseguridad que hay en Formosa. Ayer me asaltaron sobre la calle Sargento Cabral y colectora y me robaron la motocicleta que era mi medio de movilidad diario. Además del gran perjuicio que realizan, uno queda con un miedo y estrés tremendo. Es imposible vivir así.