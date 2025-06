Inseguridad: estudio realizado por Herrera detalla cuáles son las «zonas calientes» en la Ciudad

“El microcentro, una parte de Circuito 5 y la zona sur de la ciudad son las zonas más ‘calientes’, es decir, donde ocurrieron mayormente los hechos delictivos en la ciudad durante el año 2024”, informó el candidato a concejal Diego Herrera a través del Mapa del Delito que presentó recientemente.

El trabajo incluye información de las denuncias realizadas en comisarías de la ciudad. Además, una encuesta ciudadana donde se detalla que 67% de los robos ocurren en la vía pública: a transeúntes o medios de movilidad. Mientras que el 33% de los robos ocurren dentro de las propiedades.

Otros datos interesantes: 59,1% de los encuestados sufrió hechos de inseguridad por la noche, lo que da cuenta de que la prevención debe acentuarse en horas nocturnas. Más de la mitad de los hechos de inseguridad ocurren en días de semana, lo que contradice la creencia de que los fines de semana se acentúan los hechos delictivos.

“Es un trabajo completo que venimos haciendo para tener información certera sobre la inseguridad, una problemática que está presente en la ciudad. Por eso, presenté en el Concejo Deliberante un proyecto para que el Municipio cree un Programa de Seguridad Urbana y empiece a combatir la inseguridad”, detalló Herrera.

1 robo cada

98 habitantes

“Lamentablemente –aseguro Herrera– no es un tema que preocupa al intendente ni a los demás concejales, porque el proyecto no se trató”. Igualmente, junto a su equipo avanzó con la propuesta que reveló 3038 hechos delictivos que fueron denunciados solo en 2024. Es decir, 1 robo por cada 98 habitantes.

Herrera detalló que “se trata de los robos que fueron denunciados en la comisaría, cifra que podría duplicarse porque más de la mitad de los casos no se denuncian. Esto lo sabemos porque de forma paralela, hicimos una encuesta ciudadana y el 52,3% de los entrevistados que sufrieron robos no hizo la denuncia”.