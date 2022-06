Insfrán anunció la creación de la Universidad Provincial de Formosa en Laguna Blanca

Compartir

En el marco de un nuevo Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT) que se realizó este sábado 25, en la EPEP N°147 del barrio Juan Domingo Perón, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, anunció la creación de la Universidad Provincial de Formosa.

“Esta semana voy a enviar a la Legislatura Provincial el proyecto de ley para la creación de la Universidad Provincial de Formosa, que va a tener su asiento en Laguna Blanca, porque se va a hacer sobre la estructura del Instituto Universitario y de ahí después vamos a hablar qué carreras más se van a dictar”, indicó.

Además, en el inicio de su discurso, el mandatario celebró el regreso de los OPNGT luego de dos años: “Por culpa de la pandemia tuvimos que suspender este programa tan importante para llegar a todos ustedes en forma directa”.

“La verdad que extrañábamos, no sólo por no poder vernos cara a cara, sino también porque sabíamos y entendíamos que ustedes tenían necesidades y nosotros teníamos que priorizar en ese momento, combatir ese virus tan terrible, que es el COVID, que todavía es un inconveniente para el mundo, pero ahora por lo menos tenemos algo que nos protege, que es la vacuna”, sostuvo.

En ese sentido, solicitó a la comunidad formoseña que “sigamos tomando conciencia”, por lo que les pidió: “Vacúnense, hay vacunas”; y advirtió: “Yo no les voy a pintar un panorama desolador, pero a medida que el virus siga circulando la posibilidad de que aparezca algo más terrible es factible”.

Libertad de expresión

Asimismo, Insfrán valoró los relatos de las personas que tomaron la palabra antes que él y apuntó contra la oposición: “Esos que dicen que no hay libertad de prensa, de expresión, al contrario, son los que más medios tienen, los que más hablan, que es lo único que saben hacer”.

“Pero si por lo menos hubieran hablado buscando el bien, yo lo hubiese aplaudido, pero ellos sólo hablan para cosechar odio y desencuentro entre nosotros; pero nosotros vamos a seguir buscando la unidad de los formoseños, de los argentinos, porque es el único camino por el cual debemos transitar para tener una patria justa, libre y soberana”, manifestó.

Recorrido histórico

En otro orden, el gobernador rememoró la historia de la EPEP N°147, donde se inició el OPNGT hace 25 años y con el cual “recorrimos todo el territorio provincial, no solo la capital”, porque este programa “no es sólo el día sábado, sino que empieza a trabajarse durante toda la semana para que hoy estemos en familia con las soluciones que se puedan dar”.

“Yo quiero recordar que esta escuela no nació aquí, empezó a funcionar en el barrio Lote 4 pero no el nuestro, sino de Pirané, pero en 1946 dejó de funcionar por falta de alumnos”, esbozó.

Y añadió: “Después vuelve a funcionar en Banco Marina, pero en el 82 con la inundación extraordinaria, la gente tuvo que retirarse de ahí y estar durante un buen tiempo en vagones de tren y ahí se daban clases. Luego como ya eso era complicado, se empezó a dar clases en la estación ferroviaria y de ahí vino en el 83 acá, a este lugar”.

Así nació el barrio Camerún, explicó Insfrán, porque “esto era todo campo y las casas se construían con chapas de cartón”; y resaltó: “Fíjense en qué se convirtió ese barrio, que para nosotros tiene mucha significación porque se llama nada menos que Juan Domingo Perón, nuestro conductor, fundador de nuestro movimiento”.

Provincialización

El primer mandatario también habló sobre los próximos festejos en el marco del 67° aniversario de la Provincialización de Formosa, establecida por ley gracias a la decisión política del ex presidente Perón, en 1955.

“El mes de junio es bastante doloroso, no solo para los peronistas, yo diría para el pueblo argentino, porque el 15 de junio se sanciona en el Congreso de la Nación la Ley de Provincialización y el 16 fue el bombardeo de Plaza de Mayo a una población civil por las fuerzas aéreas de la Marina, donde hubo más de 300 fallecidos y un millar de heridos”, recordó.

Y advirtió que “muchos descendientes de esos que realizaron este hecho nefasto son los que hoy vienen a hablarnos de libertad, cambio y otras barbaridades, porque yo digo barbaridades cuando se miente y eso no debemos olvidar”.

Obras

Por último, Insfrán evocó que, con el gobierno de Cristina Fernández, había muchas obras en ejecución en la provincia, pero cuando llegó el mandato de Mauricio Macri “se neutralizaron, como dicen ellos, por no decir paralizamos y castigamos a los formoseños por no pensar como nosotros”.

“Pero nosotros tampoco bajamos los brazos y mucho menos la cabeza, siempre con la cabeza bien en alto y la voz bien fuerte les dijimos que la ola amarilla no va a pasar el Bermejo y ustedes me ayudaron a no quedar como un mentiroso, así que muchas gracias nuevamente”, expresó.

Y señaló que, entre dichas obras paralizadas estaba la Autovía desde la Virgen del Carmen hasta las intersecciones de las rutas 81 y 11, en el barrio Namqom, “lo que va a permitir que pasar el puente blanco ya no sea un verdadero peligro para toda esta zona y los que vienen del interior”.

