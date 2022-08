Insfrán anunció la inauguración del Centro de Medicina Nuclear «Dr Néstor Kirchner»

Compartir

Próximo a inaugurarse, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, ubicado en el predio del Hospital de Alta Complejidad, llevará el nombre del expresidente que permitió a Formosa “cumplir la mayoría de los sueños” a través de la Reparación Histórica.

Así lo anunció el gobernador de la provincia Gildo Insfrán al encabezar este sábado el operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo”, en la EPEP N°373 “Padre Luis Tiberi” del barrio Mariano Moreno.

Al recordar a Kirchner, dijo que tras asumir la presidencia el 25 de mayo de 2003, tres días después viajó a Formosa y juntos firmaron el Acta de Reparación Histórica, que le permitió a Formosa cumplir los sueños de generaciones en la construcción del Modelo Formoseño.

Señaló Insfrán que en pocos días será inaugurado el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia y el mejor homenaje que puede rendirle el pueblo de Formosa es que lleve el nombre de “Dr Néstor Kirchner”.

Dijo que la inauguración será un hecho político, porque en la práctica el establecimiento ya está funcionando y trató a sus primeros 14 pacientes.

“Era una cosa impensada para quienes padecieron o tuvieron o tienen algún familiar con esta enfermedad, lo que significa esto, que no tendrán necesidad de viajar a ningún lado, se tratarán aquí” destacó el primer mandatario.

En este marco Insfrán respondió a la oposición por sus críticas hacia la falta de profesionales médicos en la provincia y aquí señaló que su gestión es consciente de ello por lo cual se decidió la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y de las carreras de medicina y enfermería.

Tras considerar a los miembros de la oposición local como “movileros de la prensa porteña que repiten lo que escuchan” y tratan de instalar estas sensaciones entre los formoseños, respondió que “estoy seguro que en Formosa ese mensaje no va a entrar en el corazón del formoseño de bien”.

Al compartir el acto inaugural del operativo solidario, el gobernador reconoció que se trata de un momento difícil del país y del mundo, y pidió reconocer que “aquí podemos todavía decir que vivimos con una paz social a pesar de que estén los grupos que todos los días tratan de sembrar odio, desesperanza entre nosotros”.

Consideró que esos sentimientos “no penetran” en los formoseños porque “estas son actitudes circunstanciales, en cambio nosotros hace muchos años sembramos el antídoto de esto que es el amor”.

En este punto agradeció el amor sincero que recibe y advirtió que “no soy nadie sin ustedes, si pudimos hacer todo lo que hicimos y vamos a seguir haciendo, es por el acompañamiento así, sincero de todos ustedes” que le permite continuar con el legado que dejó Juan Domingo Perón, de la comunidad organizada.

Consideró que se trata de fortalecerla día a día porque “esa será es la que el pueblo argentino necesita en cada rincón del país para impedir que nuevamente aparezcan los neoliberales que hoy están en el acecho por todos los medios comunicacionales, con sectores de la justicia cooptada, las herramientas que puedan tener a mano para difamar, crear desencuentro entre nosotros, porque es la única forma que pueden sacar ventaja”. Dijo que este sector político no intenta construir, sino depredar.

Seguidamente el primer mandatario se hizo eco de los pedidos que efectuaron los vecinos durante las reuniones previas al operativo con las autoridades provinciales, muchos de los cuales ya fueron resueltos durante la semana.

“Esta escuela pidió que se construyera un polideportivo cerrado, lo vamos a hacer, también pidieron un espacio para una cocina, para la escuela secundaria dos aulas más, les digo que sí” anunció a lo que añadió que también será restaurada la Casa de la Solidaridad del barrio.

Además, la pavimentación de la Avenida Pueyrredón, desde la calle Salta hasta la Avenida Frondizi, para mejorar la circulación en esta zona tan transitada de la ciudad.

