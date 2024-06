Insfrán anunció un bono de $200 mil para estatales y será abonado con el medio aguinaldo

Durante una conferencia de prensa que encabezó este miércoles 12, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, anunció el pago de un suplemento especial, no remunerativo de $200 mil destinado a empleados públicos, activos y pasivos.

Además, el adelantamiento del SAC y el cronograma de pagos del sueldo del mes de junio.

Esta decisión implica un desembolso superior a los 65 mil millones de pesos del Tesoro Provincial, que estarán en circulación en los próximos diez días en la plaza local, suma que se solventa sin acudir a endeudamiento.

Este monto se pagará en simultáneo con el Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre, cuya fecha, precisó.

El primer mandatario provincial explicó que esta decisión llegó después de mantener varias reuniones con los secretarios generales de distintos gremios, quienes lo acompañaron en la mesa, durante el anuncio.

Señaló además que el Gobierno provincial viene implementando medidas de política salarial tendientes a mitigar los daños al poder adquisitivo del personal de la administración pública provincial generado por la perjudicial gestión del gobierno nacional.

En este contexto decidió otorgar a los agentes activos de la administración provincial un suplemento especial, no remunerativo, no bonificable por única vez, de 200 mil pesos.

Este beneficio alcanza a todo el personal de la administración pública provincial, a excepción de las autoridades superiores, los agentes activos cuyos ingresos acumulados durante el mes de junio- sin considerar el sueldo anual complementario del primer semestre- neto de descuentos de ley, sean iguales o superiores a un millón de pesos.

El suplemento establecido se extiende asimismo a los agentes pasivos de la Caja de Previsión Social. En este caso, también se excluyen a los beneficiarios cuyos emolumentos acumulados durante el mes de junio- sin considerar el Sueldo Anual Complementario del primer semestre- neto de descuento de ley, sean iguales o superiores a un millón de pesos.

El cobro del suplemento establecido se hará efectivo en simultáneo con el pago del Sueldo Anual Complementario del primer semestre.

Insfrán anunció además el adelantamiento del pago del Sueldo Anual Complementario del primer semestre en el ámbito de la administración pública provincial, cobrando los pasivos el 18 de junio en jornada única.

Los activos percibirán el 19 y 20 de junio. “A este efecto se fija, para todos los escalafones del sector público provincial, un sueldo anual complementario mínimo equivalente al 50% del haber mínimo de bolsillo garantizado vigente” destacó Insfrán.

Pensionados

Asimismo anunció para los beneficiarios de la ley número 482, Instituto de Pensiones Sociales, el otorgamiento por única vez de un suplemento equivalente al 50% del importe correspondiente al Sueldo Anual Complementario del primer semestre, que será abonado con este concepto en simultáneo.

Pago de haberes

El Gobernador informó además el calendario de pago de haberes del mes de junio para el personal estatal, que tendrá el 27 de junio el pago en jornada única para los pasivos.

En tanto el personal activo cobrará los días 28,29 y 30 de junio.

“Estas medidas se complementan al aumento del 52% acumulado respecto del mes de enero, oportunamente dispuesto en los meses de febrero y mayo, así como el establecimiento del salario mínimo de bolsillo garantizado de 350 mil pesos para todo el personal activo y pasivo de la administración pública provincial” subrayó el titular del Poder Ejecutivo.

Resaltó además que esta decisión de política salarial significa para el Tesoro Provincial un desembolso superior a los 65 mil millones de pesos, suma que se solventa sin acudir a endeudamiento.