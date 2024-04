Insfrán asumirá el compromiso de pagar el FONID y el ítem Conectividad al personal docente

De la misma manera que valoraron la posibilidad de dialogar con el gobernador Insfrán para alcanzar las medidas anunciadas.

Tras la conferencia de prensa en la que el gobernador Gildo Insfrán anunció este lunes 22 un conjunto de medidas salariales, el profesor Rubén Chávez, secretario gremial de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), destacó lo dispuesto por el primer mandatario en ese sentido.

Especialmente, puso en valor el compromiso asumido por Insfrán de pagar con recursos provinciales el Fondo Nacional Incentivo Docente (FONID) y el ítem Conectividad al personal docente, luego de que la Nación dejará de asumir la responsabilidad en su atención.

Dijo que esto es muy importante, ya que de esa manera “el Gobierno provincial asume la responsabilidad de atender el pago de estos rubros con recursos genuinos del Tesoro Provincial, de tal manera que los docentes no vean disminuido su salario”.

“Esta decisión del gobernador Insfrán nos alegra mucho”, acentuó categórico, sin dejar de señalar que “unilateralmente, el Gobierno nacional dejó de remitir a todas las provincias del país los fondos para cubrir estos rubros”.

Luego, también ratificó el gremialista su compromiso por “seguir bregando por mejorar los salarios, mientras que existan las posibilidades que están sujetas a los recursos de la provincia, puesto que en base a eso se llegan a estos incrementos salariales”.

Asimismo, agradeció “al doctor Insfrán por su apertura permanente para con los gremios y así plantearle la problemática”, subrayando que “sabemos que él está muy en contacto con lo que pasa con el pueblo y los trabajadores ante la realidad socioeconómica por el brutal ajuste que vive la Argentina”, el cual daña al poder adquisitivo de las remuneraciones.

Por eso mismo marcó que para los gremios “esta posibilidad de hablar cara a cara es realmente extraordinario. En la provincia de Formosa tenemos por parte del gobernador Insfrán esa gran apertura, al igual que con el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez”.

A su turno, la secretaria general del Sindicato Docente de Formosa (SIDOFOR), Estela Escobar, estimó en diálogo con esta Agencia que “debemos hacer un análisis sobre la crisis económica que estamos viviendo como país y, en este contexto destacar que en Formosa se haya dado este anuncio, que no es más que la decisión política del gobernador Insfrán”.

Sostuvo que este anuncio “llega al pueblo formoseño, a los trabajadores y principalmente al del sector docente, porque la provincia se hace cargo del FONID, ya que Nación no envía más los fondos para el pago”.

En este mismo punto, resaltó que el Gobierno provincial también continúa con las “constantes ayudas a los comedores escolares, lo que evidencia que en Formosa se practica el verdadero Peronismo y es un ejemplo para toda nuestra Patria”.