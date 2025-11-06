“Insfrán busca frenar la fuga de intendentes que cuestionan el Modelo formoseño”, denunció Piñeiro

El dirigente político de la Alianza La Libertad Avanza en Formosa, Gerardo Piñeiro, denunció que el gobernador Gildo Insfrán está intensificando sus maniobras para contener el creciente descontento de intendentes que cuestionan el “modelo formoseño”, la estructura de poder que ha centralizado las decisiones de la provincia durante casi tres décadas. La reciente amenaza de llamar a elecciones anticipadas en Las Lomitas se interpreta como un intento de utilizar el miedo para evitar la «fuga» de líderes municipales.

Contexto de la Crisis: El Desgaste del “Modelo Formoseño”

En las últimas semanas, el gobernador Gildo Insfrán intensificó sus maniobras políticas para intentar “frenar el creciente descontento de intendentes que analizan alejarse del denominado ‘modelo formoseño’”, una estructura de poder que durante casi tres décadas ha centralizado las decisiones políticas, financieras y administrativas de la provincia.

Según Piñeiro, las interpretaciones sobre lo que podría ocurrir el próximo 10 de diciembre en Las Lomitas son más políticas que jurídicas. El análisis apunta a que “Insfrán sabe que perdió poder y que, sin el miedo como herramienta de control, ya no logra contener a los propios”.

Históricamente, el Gobernador ha sido cuestionado por “avasallar la autonomía municipal, desatendiendo la autarquía financiera de los municipios y manejando sus presupuestos” bajo el amparo de la prolongada Ley de Emergencia Económica. A pesar de los supuestos superávits fiscales provinciales que se anuncian anualmente, los municipios se encuentran cada vez “más empobrecidos y dependientes del auxilio del gobernador para pagar sueldos o realizar obras básicas”.

Las Lomitas: El Ejemplo de Autonomía que Incomoda al Poder

El intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, es señalado como el principal foco de esta tensión. Su gestión es vista como una demostración de que “es posible gobernar sin la tutela del poder provincial”. Basualdo ha logrado posicionar a su ciudad en el mapa regional, “gestionando directamente con la Nación y con inversores internacionales”.

Su plan estratégico para impulsar “una nueva matriz productiva, industrial y comercial apunta a generar trabajo formal y devolver dignidad económica a su comunidad”.

“Esa autonomía —y el ejemplo que representa— incomodan al poder de Insfrán”, expresó Piñeiro.

Lo que más irrita al gobernador, según el dirigente de La Libertad Avanza, es que, pese a haber “desplegado toda la estructura provincial bajo el mando del vicegobernador Eber Solís”, no lograron “quebrar la voluntad de un pueblo que entendió que el crecimiento solo será posible dejando atrás el modelo que lo ha oprimido durante 28 años”.

Intimidación Política y Violación de la Autonomía Municipal

El informe finaliza con una grave advertencia sobre las presuntas acciones de amedrentamiento. En este contexto, “se observa con preocupación la actuación de la exdiputada y actual jueza del Tribunal Electoral Permanente, alineada al Gildismo”.

Esta funcionaria habría iniciado “una campaña de intimidación política mediante interpretaciones jurídicas que rozan lo delictivo”. Piñeiro concluye que estas acciones violarían la “autonomía municipal, la Ley Orgánica N° 1028, y los principios consagrados tanto en la Constitución Provincial como en la Constitución Nacional”, con el único fin de “amedrentar a quienes se animaron a desafiar al régimen gildista”.