Insfrán convocó a elecciones legislativas y constituyentes para el 29 de junio

Este miércoles 16 de abril, a través del Decreto 325/2025, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, convocó a elecciones legislativas y constituyentes para el próximo 29 de junio.

El documento cita lo normado en los artículos 142 inciso II), 103, 105, 128, 179 inciso 8) y concordantes de la Constitución Provincial, la Ley N° 1736 y N° 152 -Régimen Electoral Provincial- con sus respectivas modificaciones y sus normas complementarias.

Y considera que el artículo 105 de la Constitución Provincial establece que la Cámara de Diputados se renovará por mitad cada dos años y, debiendo cumplimentar tal disposición en el año en curso, corresponde llamar a elecciones, fijando dicho acto para el día 29 de junio de 2025, conforme también con lo preceptuado por la ley electoral local.

Asimismo, que, por su parte, el artículo 179 de la Carta Magna, que regula el régimen municipal, en su inciso 8) dispone que los Concejos Deliberantes se renovarán también por mitad cada dos años, por lo que procede invitar a las Municipalidades y Comisiones de Fomento a que adopten igual decisión para su cumplimiento en la fecha arriba indicada, es decir, en un solo y único acto, electoral, evitando así la dispersión de esfuerzos y la realización de gastos innecesarios, criterio que se ratifica en lo referente a la elección de convencionales constituyentes.

También, tuvo en cuenta que la Ley N° 1736 declaró en su artículo 1º la necesidad de la reforma total de la Constitución Provincial (artículos 1º a 189), disponiendo asimismo el plazo de doce meses para el llamado a elecciones para convencionales constituyentes a los fines expresados en la misma, por lo que corresponde convocar a dicha elección.

A su vez, que la Carta Magna provincial establece que, sancionada la necesidad de la reforma, esta se hará por una Convención Constituyente compuesta de diputados elegidos directamente por el pueblo. Dicha Convención se compondrá de un número de diputados igual al de los miembros de la Cámara de Representantes, exigiéndose para ser convencional las mismas condiciones que para ser representante. A todos los efectos, los diputados convencionales constituyentes quedarán equiparados a los diputados provinciales.

Y que, en atención a lo expuesto, corresponde convocar a elecciones para convencionales constituyentes y diputados provinciales el día 29 de junio de 2025, invitando a las Municipalidades y Comisiones de Fomento a disponer igual medida para la renovación parcial de los Concejos Deliberantes de sus respectivas jurisdicciones en la fecha indicada.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 142 inciso 11) de la Constitución Provincial, artículo 4º de la Ley Nº 1736 y lo dictaminado por la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, convocó a comicios en todo el territorio de la provincia de Formosa para el domingo 29 de junio de 2025, a fin de elegir 30 convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución Provincial, en los términos de la Ley Nº 1736.

Además, convocó a comicios en todo el territorio formoseño para el día domingo 29 de junio de 2025, a fin de elegir 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes, que reemplazarán a aquellos cuyos mandatos caducan el 10 de diciembre del corriente año.

Por último, el decreto invita a todas las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia de Formosa a adoptar igual medida que la dispuesta en el artículo 1º, para la renovación parcial de los Concejos Deliberantes de sus respectivas jurisdicciones, en la fecha allí indicada.

Se aclaró también que el sistema electoral para la adjudicación de cargos de los comicios dispuestos en los artículos 1º, 2º y 3º, es el establecido por la Ley N° 653 -de Lemas- y sus modificatorias.

Vale recordar que, en la Legislatura Provincial, el Partido Justicialista (PJ) debe renovar nueve bancas que, actualmente, son ocupadas por Agustín Samaniego, Azucena del Valle Santillán, Rodrigo Vera, Viviana Guzmán, Aldo Ingolotti, Estela Escobar, Rafael Navas, Teresa Galván (reemplazada por Blanca Denis, ya que actualmente es concejal capitalina) y Jorge Román.

Mientras que la oposición buscará renovación de seis lugares correspondientes a Gabriela Neme, Miguel Montoya, Agostina Villaggi, Adrián Bogado, Carla Zaiser y Enrique Ramírez.

Daniel Moreno

El presidente del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Daniel Moreno, confirmó en diálogo con el Grupo de Medios TVO que las elecciones provinciales se celebrarán el próximo 29 de junio, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto provincial N° 325. Una vez publicado oficialmente en el Boletín Oficial, se pondrá en marcha el nuevo cronograma electoral, dando inicio al proceso que definirá autoridades en distintos niveles de gobierno.

“Sabemos que el decreto es el 325 y también las noticias ya han dado fecha cierta. Nosotros ya vamos a comenzar a trabajar al respecto”, señaló Moreno.

El titular del Tribunal Electoral explicó que, una vez publicada la convocatoria, se procederá a aprobar el calendario oficial del proceso electoral. A partir de ese momento, se abrirá el plazo de 15 días para que los partidos políticos y alianzas transitorias se registren y presenten sus respectivos lemas y sublemas.

“Estos 15 días se comienzan a contar desde mañana (por hoy), para que se puedan inscribir, y el 1 de mayo estaría venciendo ese primer plazo”, detalló Moreno.

Además, recordó que 35 días antes de la elección, es decir el domingo 25 de mayo, vencerá el plazo para la presentación de candidaturas. Esto incluye a todos los postulantes a cargos ejecutivos y legislativos que competirán en las urnas el 29 de junio.

Clorinda: concluye el escrutinio definitivo y se proclama a Ariel Caniza como intendente

En paralelo, Moreno confirmó que este miércoles finaliza el escrutinio definitivo en la ciudad de Clorinda, y que se procederá a la proclamación de Ariel Caniza como intendente electo de la segunda ciudad más importante de la provincia.

Miguel Montoya

La reciente contienda electoral en Clorinda fue seguida con atención tanto a nivel local como provincial. En este contexto, el dirigente político Miguel Montoya se refirió a la estrategia del oficialismo respecto al calendario electoral y ofreció un análisis sobre el resultado:

“Nosotros estábamos preparados porque claramente era una posibilidad. Más allá de la coyuntura y el análisis que podamos hacer, sabíamos que el Gobernador ha desdoblado los comicios locales de los nacionales en otras oportunidades, especialmente cuando el Partido Justicialista no atraviesa un buen momento a nivel nacional”, afirmó.

El desafío de la oposición

y el llamado a la unidad

Desde sectores opositores también se manifestaron tras el resultado en Clorinda, reconociendo que el desenlace no sorprendió al electorado local, aunque sí dejó lecciones políticas de cara al futuro inmediato.

“Para los clorindenses el resultado de los comicios no fue nada extraño. Pero no podemos quedarnos en eso, debemos hacer la autocrítica necesaria para cambiar nuestra estrategia comunicacional”, sostuvieron referentes del espacio opositor.

El mensaje fue claro: si bien hubo aceptación del resultado, también se remarcó la necesidad urgente de construir una unidad opositora sólida, sobre todo frente a los desafíos que se presentan de cara a las elecciones del 29 de junio.

“Debe darse una unidad opositora, porque es algo absolutamente necesario, mucho más viendo lo que sucedió el domingo en Clorinda”, expresaron.

Un nuevo proceso

electoral

en marcha

Con la fecha electoral ya confirmada y el calendario en vías de implementación, Formosa se encamina a un nuevo proceso electoral. La cuenta regresiva ha comenzado y tanto el oficialismo como la oposición empiezan a delinear estrategias en un contexto político y económico que no deja margen para improvisaciones.

El escenario está abierto, y el rumbo que tomen los próximos días será clave para definir el mapa político de la provincia en la segunda mitad del año.