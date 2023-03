Insfrán: «Cuando un pueblo tiene decisión y voluntad, nada es imposible»

Al dejar inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Jardín de Infantes N° 14 “Capullito de Algodón”, ubicada en el barrio Pedro Montoya de la ciudad de Clorinda, el gobernador Gildo Insfrán destacó que Formosa es “una de las provincias que mayor porcentaje del presupuesto destina a obras públicas en el país”.

Al hacer uso de la palabra, inició diciendo: “Para mí, venir a Clorinda es como venir a casa, no volver, porque nunca me fui de aquí”.

Y prosiguió hablándole a la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 14, remarcando que “ahora ya van a tener las comodidades que siempre añoraron porque es un edificio extraordinario”.

Según resaltó, las flamantes instalaciones de más de mil metros cuadrados cubiertos benefician a los más de 70 estudiantes provenientes de las familias de populosos barrios de la zona, así como a los docentes que podrán realizar sus actividades en óptimas condiciones.

A su vez, tras comentar varias anécdotas personales sobre el tiempo en que residió en Clorinda para realizar sus estudios secundarios, el Gobernador manifestó que “cuando un pueblo tiene decisión y voluntad, nada es imposible”.

Por eso, “nuestra doctrina es nacional, popular, humanista y profundamente cristiana, pilares con los que levantamos las tres banderas del Peronismo: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”.

Advirtió que “cuando se entrega la independencia económica, no hay soberanía política porque si se tiene la dependencia de otros, que generalmente son los países centrales o dominantes, no podés hacer lo que querés”, por el contrario, “tenés que ir a pedir, a negociar, a rogar…”.

En contraposición, “en la provincia de Formosa tenemos soberanía económica”, enfatizó y marcó que “somos una de las que mayor porcentaje del presupuesto destina a obras públicas en el país”.

En ese sentido, pidió “tener memoria de lo que pasó cuando la oposición gobernaba a nivel nacional, cuando nos paralizaron todas las obras, incluso las que tenían financiamiento, solamente por el hecho de no pensar como ellos”, condenó.

“En la época del señor (Mauricio) Macri no pudieron torcernos el brazo, primero, por supuesto, por la fortaleza y el acompañamiento de nuestro pueblo, pero también porque teníamos las cuentas ordenadas y con qué sostenernos durante todo ese tiempo de martirio para Formosa”, cerró.

1462 obras

educativas habilitadas

Al habilitar los edificios de la Escuela Jardín de Infantes N° 14 “Capullito de Algodón”, la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 241 “General Manuel Belgrano” y el Jardín de Infantes Nº 27 – Anexo Nº 3, al igual que la refacción y la ampliación del Instituto San José Ñ 15, Insfrán llegó a las 1462 obras educativas concretadas en su gestión.

Fue así que la comunidad clorindense vivió un día de fiesta, cargado de emoción y alegría, que revelaban los rostros de alumnos, docentes y padres.

El titular del Poder Ejecutivo, acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente local Manuel Celauro, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios del Gobierno, jefes de fuerzas de seguridad y la comunidad educativa, subrayó: “Inauguramos cuatro edificios escolares, llegando a los 1462. Pero lo más lindo es que vamos a seguir”.

A su vez, en ese marco, hizo referencia a los fondos nacionales, mencionando que “cuando la Nación traspasó a la provincia las escuelas, no así el presupuesto”, en cambio en Capital Federal “traspasaron la Policía y aprovechó (el expresidente Mauricio) Macri para darle tres veces más el índice de coparticipación”, calificando ello de “una barbaridad convalidada ahora por un fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Cuestionó aquí “con qué rapidez actúan estas instituciones cuando se trata de los intereses de los porteños”, al tiempo que recordó que el Fondo Federal Sojero fue eliminado por la gestión de Cambiemos. “Formosa recurrió a la Corte Suprema, marcando que era un acto inconstitucional y hasta el día de hoy no hubo ni un fallo al respecto”, reprobó.

En el mismo sentido, rechazó que el máximo tribunal le dé a la CABA tratamiento “privilegiado” por sobre las demás, ya que “cuando se trata de coparticipación, directamente lo tratan con la Nación, mientras que para el resto de las provincias, por la reforma del ‘94 de la Constitución Nacional, tiene que haber una ley para hacer nuevos índices de coparticipación”.

Ello quiere decir que “las 23 provincias tenemos que estar de acuerdo y si una no lo está, la ley convenio no sale”.