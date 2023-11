Insfrán: «Desde este costado norte de la Patriademostremos que somos un pueblo agradecido»

La última jornada de la gira de tres días por el interior provincial del presidente del Partido Justicialista de Formosa, Gildo Insfrán, inició en la comunidad pilagá Chico Dawan, cercana a la localidad de Fortín Cabo 1° Lugones, donde encabezó un encuentro con pobladores y militantes, con miras al próximo ballotage de las elecciones 2023.

Acompañado por el vicegobernador de la provincia, Eber Solís, el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira, y otros funcionarios y dirigentes, el gobernador Insfrán arribó al lugar minutos antes de las 8 de este viernes 10. Fue recibido por Antonio Torres, jefe comunal de Lugones, en medio de numerosos abrazos, saludos y muestras de afecto de los lugareños.

“Es un orgullo tener la visita de nuestro conductor, uno de los máximos referentes del Peronismo a nivel nacional, ya que es el presidente del Congreso Nacional de PJ, así qué orgullo tenerlo acá compartiendo este hermoso día”, aseveró el intendente.

Hizo notar que Chico Dawan “es una comunidad originaria que está distante de los grandes centros urbanos, pero no se nota la distancia por el camino, el progreso y la inversión que se realiza, como en cualquier punto de la provincia, bajo la conducción del compañero Gildo”.

“Es un día de fiesta y agradecimiento”, ponderó, en virtud de “todo lo que nos brindan, nos posibilitan y nos ponen en condiciones de igualdad a todos los formoseños. Nosotros no somos la excepción”.

Seguidamente, alertó que “la Patria está en peligro y de eso tenemos que estar hablando y militando en este tiempo, ya que son dos los candidatos, el nuestro, Sergio Massa de Unión por la Patria, y el otro (Javier Milei de La Libertad Avanza), ese señor que sólo hace amenazas”.

“Así que quiero convocarlos a todos los que quieran ver mejor a nuestro pueblo y nuestra Patria, los invito a que se sumen”, eligiendo en las urnas a UP y cerró, en el marco del Día de la Tradición, parafraseando al autor del Martín Fierro José Hernández, asegurando que “en Formosa, como siempre, va a primar la unidad” y “Massa será nuestro presidente”.

Luego el cacique Mariano Moreno dio la bendición de la jornada, tras lo cual agradeció “todas las obras que se están haciendo” en la comunidad. “Estamos muy agradecidos y vamos a seguir adelante, cuenten con nosotros. El 19 vamos a seguir acompañando con mucha fuerza”, enfatizó.

A su turno, el maestro MEMA de Nivel Inicial Donato López también valoró las concreciones en infraestructura, materializadas desde el Modelo Formoseño, como viviendas, el arreglo del camino hacia Lugones, la energía eléctrica, entre otras. “Señor Gobernador, gracias por la visita”, destacó el docente.

“Más fortalecidos que nunca”

Al hacer uso de la palabra, el presidente del PJ Formosa inició agradeciendo a la comunidad Chico Dawan, porque “sé lo que significa esto (una alfombra de hojas de palma), que la ponen para que pasen las personalidades. Es el homenaje que nos están realizando a nosotros”.

Tras mencionar a Ramona Giménez, la directora de la etnia pilagá, “una mujer que con sacrificio y esfuerzo pudo ser profesora”, recordó a “un gran amigo” Abraham Benítez. “Él fue el que consiguió esta tierra, el que la pidió y el Estado provincial la tuvo que comprar para poder tener la extensión que ustedes tienen ahora”, subrayó.

“Quiero agradecerles a todos porque en todas las comunidades que hemos visitado hemos recibido la bendición de Dios de parte de sus representantes pastores. Y esas oraciones fortalecen lo más importante que puede tener el hombre que es el alma”, robusteció.

De modo que “nos vamos más fortalecidos que nunca” tras estas jornadas de gira por las comunidades, aseverando que “el pueblo argentino es sensato y sabio, no puede elegir a alguien que viene y nos promete destrucción. Que tiene (como candidata a) una vicepresidenta que reivindica la dictadura militar, que niega el golpe de Estado del ’76 y las desapariciones de personas y niños que nacieron en cautiverio, que las Abuelas de Plaza de Mayo hasta hoy siguen buscando”.

“Detrás de esa voz (de Victoria Villarruel) están todos agazapados esos señores que representan a esa dictadura y desgraciadamente a gente que está en actividad”, advirtió.

En esa línea, Insfrán dejó en claro que “no hacemos campaña del miedo, hablamos con nuestro pueblo así, sentándonos, mirándonos a los ojos, hablando y escuchando, cosa que ellos no pueden hacer”.

Por lo tanto, “vamos a seguir diciendo nuestra verdad y defendiendo al pueblo argentino”. “El Peronismo vino a la Argentina para eso, para que exista la justicia social, que es la igualdad de posibilidades”, acentuó.

Asimismo, al hacer referencia a Patricia Bullrich y Milei, dilucidó que “el jefe de todos se llama Mauricio Macri”.

“Lo que estamos padeciendo hoy en la Argentina es la consecuencia de lo que hizo este señor cuando vio que perdía (la elección con Alberto Fernández). Fue y le entregó a los Estados Unidos nuestra independencia económica, cuando el Fondo Monetario Internacional le dio un crédito en condiciones que era impagable para la Argentina”, fustigó.

Y de esa manera “nuestro Gobierno fue condicionado por esa deuda de Macri, que hoy pretende volver vía Milei”.

“Sumémonos y desde este costado norte de la Patria demostrémosles a todos nuestros compatriotas que aquí tenemos un pueblo esclarecido y, por sobre todo, agradecido”, enunció en el final de su alocución, recibiendo sendos presentes de manos de pobladores al concluir el encuentro.