Insfrán: «El Modelo Formoseño sabe lo que su pueblo necesita»

El gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, encabezó ayer, en horas de la mañana, la inauguración de la Filial Herradura del camping del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía Provincial.

Allí, el primer mandatario hizo uso de la palabra, “para decirles a las autoridades de este centro que he escuchado todas las cosas que tiene, pero al ser un lugar de esparcimiento para sus asociados falta algo. Y aquí, al esfuerzo que ustedes hicieron, el Gobierno de la provincia va a venir con un pequeño aporte: una pileta que es necesaria para completar su infraestructura”, anunció.

Seguidamente, dirigiéndose al intendente local Ernesto Heizenreder, manifestó: “La otra cuestión es avisarles que nos tomamos el atrevimiento, como nosotros somos hombres de fe y siempre miramos para adelante aunque las cosas vengan muy mal, estamos haciendo gestiones, que están muy avanzadas, para lograr la construcción de la Autovía de la Ruta Provincial 1, desde la Ruta Nacional 11 hasta Herradura”.

“Nadie no nos pidió, pero no hace falta porque el Modelo Formoseño sabe lo que su pueblo necesita y esta es la diferencia”, subrayó categórico.

Y dejó en claro que “nosotros no explotamos a través del Estado ni a través del capital. Queremos al hombre en el centro de todo el accionar político, por eso somos peronistas, por eso amamos nuestro Modelo y por eso también somos cascoteados permanentemente”.

“Pero que sigan… porque las realizaciones de Formosa no van a parar porque hay un pueblo unido dispuesto a luchar y batallar contra cualquier eventualidad o adversidad”, finalizó.

