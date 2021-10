Insfrán: «El sistema de salud pública de Formosa demostró su fortaleza frente a la pandemia»

Compartir

Linkedin Print

Al presidir la inauguración del nuevo centro sanitario del barrio capitalino Bernardino Rivadavia, el gobernador Gildo Insfrán subrayó que en Formosa “la salud y la educación públicas vienen construyéndose hace mucho tiempo y son sistemas verdaderamente fortalecidos y de igualdad de posibilidades. Solamente los necios pueden decir otra cosa”.

El primer mandatario inició su alocución haciendo notar que “el Peronismo no está en el medio, sino que es algo superior” porque “es antropocéntrico”, es decir que “enaltece al hombre, lo rescata”.

Por eso, “siempre hablamos de que tenemos que trazar una línea de vida en el proyecto formoseño por debajo de la cual no debe vivir nadie”, con lo cual “debemos garantizar salud, trabajo, educación, vivienda y ambiente saludable”.

Al hacer referencia a la nueva infraestructura sanitaria inaugurada, puso de resalto que en realidad se trataba de “un policlínico”. “No es sólo un centro de salud donde se toma la presión o se pone una inyección, sino que tiene otras complejidades”, realzó categórico.

Planteó en ese sentido que “debemos ir reviendo esta terminología para darle la jerarquía que tiene que tener nuestro sistema de salud”.

En este punto hizo alusión a los Centros de Atención Sanitaria (CAS) que funcionaron en la etapa más complicada de la pandemia en Formosa para atender integralmente a los afectados. “Decían que eran centros de detención donde practicábamos la violación de los derechos humanos, pero todos saben bien el trabajo que se hacía en los mismos”, remarcó.

Lamentó que “muchos de los trabajadores de la salud se contagiaron haciendo ese trabajo diario contra la enfermedad y la padecieron. Algunos la superaron, otros no”, como el médico Enrique Servián de Clorinda, en cuyo honor se instituyó su nombre al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa.

Fue así el personal de salud “no sólo actuó de contención y cuidado de los pacientes, sino también de los familiares, porque (el enfermo) debía estar aislado, no podía haber contacto”, con lo cual el trabajador sanitario “era quien informaba y trataba de contener ante todo lo que se estaba pasando”.

Sistema sanitario

Seguidamente, el gobernador Insfrán acentuó que “el sistema de salud de Formosa no hizo distingo de nada” y avanzó: “Subvencionó todas las obras sociales para esta enfermedad, porque ninguna pagó el tratamiento ni la internación de ningún paciente, tenga o no obra social”.

“Se hizo cargo el Estado provincial a través de su sistema de salud”, robusteció contundente el Gobernador, quien indicó que si bien el sector sanitario formoseño “se ha tensionado” por la pandemia “no ha colapsado” en ningún momento.

“Sí hemos perdido vidas, pero ninguno puede decir que no ha tenido la atención digna debe que debe tener cualquier ser humano, cosa que en otros lugares del país y del mundo ha ocurrido. En otros sitios hemos visto cómo la gente moría en las calles, no llegaba a tener ningún tipo de atención”, puso de relieve.

En cambio, en Formosa, “en enero del 2021 tuvimos el pico, 1170 casos por día y pese a todo eso el sistema de salud de Formosa respondió”, dejando en claro que el trabajo no comenzó con la pandemia, por cuanto se trata de una planificación estratégica enmarcada en el Modelo Formoseño.

“¿Lo empezamos a hacer a partir de que vino la pandemia? –indagó-. No. Imposible que en poco tiempo se hicieran tantas cosas para dar esa respuesta. La salud y la educación públicas vienen construyéndose hace mucho tiempo y son sistemas verdaderamente fortalecidos y de igualdad de posibilidades. Solamente los necios pueden decir otra cosa”, recalcó.

Oposición

A su vez, tajante, arremetió contra los opositores diciendo que “entiendo que lo digan porque nunca estuvieron aquí, ahora vinieron. Lógico, ¿qué van a saber qué paso 25 años atrás? Recién están conociendo la provincia”, fustigó.

En el tramo final de su discurso, reconoció “el gran esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores de la salud, así como también la colaboración de los militantes por la salud y la vida”.

“Tenemos todavía casos activos, pero ya poquitos. Tenemos inmunizados y podemos decir que prácticamente estamos en una inmunidad de rebaño. Se sigue vacunando y cuanto más se inmuniza, más fortalecidos vamos a estar. Y aparte también se pudo evitar el ingreso de la variante Delta”, subrayó, insistiendo por último en que “tenemos que continuar cuidándonos”.

Compartir

Linkedin Print