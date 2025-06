Insfrán en el Politécnico: «Los jóvenes que se forman aquí son artífices de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie»

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este miércoles 25 de junio la inauguración del nuevo edificio del Instituto Politécnico de Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, ubicado en la Ruta Nacional 81 KM 1190 de la ciudad capital, donde ofició como orador principal y ratificó su compromiso en la defensa de la Ciencia y la Tecnología como herramientas para consolidar la Nación argentina.

En ese marco, rememoró también al ex ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, por quien el establecimiento educativo lleva su nombre, al que consideró “una persona íntegra en todo su aspecto” y que “dio su vida al servicio del prójimo”.

En el inicio de su discurso, agradeció la presencia de directivos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Chaco y lamentó que “su instituto también está en jaque por este gobierno “.

Asimismo, el mandatario puso en valor los 1536 edificios educativos inaugurados durante su gestión pero, resaltó también, la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) que “otorga título con validez nacional”.

Cuidar la soberanía

“No es que queramos ser una provincia independiente, sino que queremos una Argentina como la que estamos soñando los formoseños, ese es el mensaje verdadero. Nosotros queremos que nuestra Nación vuelva a retomar el camino que alguna vez nuestros próceres indicaron y los vaivenes políticos que tenemos el último tiempo nos está llevando por caminos diferentes a lo que significa la ciencia y tecnología”, sostuvo.

Y consideró que atacan esta área tan sensible para “dominar a los pueblos y perder la soberanía nacional” porque “están entregando nuestro conocimiento, destruyendo nuestra ciencia y tecnología, nuestros científicos que no se forman de un día para el otro, es lastimoso”.

“Somos respetuosos de la voluntad popular, somos respetuosos de la democracia pero creemos que como los frutos maduros caeran por sí solos, ojalá ocurra eso”, expresó.

Artífices de su destino

En otro orden, Insfrán indicó que el nuevo edificio del Instituto tiene casi mil hectáreas y destacó que “hay un pedacito de tierra” de 400 hectáreas que espera la construcción de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por lo que “van a tener suficiente espacio para venir a desarrollarse”.

“Seguro muchos de los jóvenes que se forman aquí son artífices de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie”, deseó.

Y aseguró que “este es el inicio de todo lo que tenemos que hacer”, al mismo tiempo que bromeó: “Se enoja la oposición cuando digo así pero no se preocupen, no voy a ser yo el que lo haga, ya están preparados quienes lo van a hacer” porque “ellos (la oposición) no van a hacer nada”.

Obras

De igual manera, el Gobernador se refirió a la obra de la nueva planta Dioxitek S.A. que está en un 95% de ejecución pero fue paralizada, primero por la gestión de Mauricio Macri y, ahora, por el Gobierno libertario de Javier Milei.

“Pero no van a poder borrar, porque tarde o temprano tendremos Dioxitek, aquí en Formosa”, garantizó.

Celebró, también, la instalación de la Fábrica Formosa Biosiderúrgica que fabricará arrabio con carbón vegetal producido con la madera del vinal, cuyos hornos están ubicados en Los Matacos y generará empleo para más de 3500 obreros de forma directa e indirecta.

A su vez, Insfrán reclamó también que “tenemos paralizada una obra que estaba financiada por Ciencia y Tecnología de Nación que es para la producción de bioinsumos”, lo que consideró como “lógico”, ya que “estando un gobierno de esta naturaleza no nos van a permitir que compitamos con las multinacionales con los productos bioquímicos que se utilizan para combatir las plagas en los cultivos como también en el caso de los animales”.

Formarse para la Patria

“Pero no importa, en Formosa hay un lema que dice que no se rinde nadie y nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando y dando la lucha que tengamos que dar para llegar a este objetivo”, aseveró.

Y ratificó: “Desde aquí, lo poco que podamos, vamos a ir aportando para que la Nación vuelva a estar integrada en todo su territorio y no que la estén prácticamente regalando y perdiendo, así, nuestra soberanía nacional”.

Por último, el titular del Ejecutivo provincial manifestó que “no vale de nada la ciencia y tecnología si a nuestras espaldas entregan la soberanía nacional”, pero, señaló, “de esta forma la estamos defendiendo”.

“Esto va para los alumnos que se van a formar aquí: que no sea solo egoístamente para ellos sino para el desarrollo de nuestra comunidad y nuestra Patria”, cerró.