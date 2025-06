Insfrán en El Progreso: «Vinimos a cumplir y demostrar alconjunto de los argentinos que no hay salvación individual»

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la inauguración de la EPES Agraria N°3 de la colonia El Progreso en Palo Santo, ocasión en la que ofició como principal orador del acto oficial, en la mañana de este lunes 2 de junio.

Allí, al tomar la palabra, defendió la obra pública que el Presidente califica como “curro” y le respondió que “conoce poco Argentina” porque “una obra en este paraje El Progreso significa oportunidades para el que menos tiene”.

“Anoche veía un reportaje que le hacía el señor (Alejandro) Fantino, donde decía que Formosa es un feudo, que las provincias tienen que vivir con su propio recurso, efectivamente, yo le quiero recordar al señor Presidente que él es porteño, tienen más de 400 años y se hicieron con el contrabando y con la riqueza de las materias primas que extraían de las provincias que son anteriores a la Nación”, sostuvo.

Y aseguró: “Hoy venimos aquí a cumplir y demostrar al conjunto de los argentinos que no hay salvación individual, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, nadie se realiza en una Nación que no se realiza”.

En este punto, el mandatario cuestionó a algunos gobernadores que “pretenden lograr soluciones individuales, arreglar los problemas de sus provincias para facilitar tomar medidas a nivel nacional y sacar leyes que perjudican a muchas provincias”; y retrucó: “Así no se construye una Nación”.

“Ni mucho menos con el jefe de ese imperio al que el señor Presidente hace honor, quiere ser a toda costa el estado N°51 de los Estados Unidos y nosotros queremos seguir siendo Patria Argentina y no subordinarnos a ninguna potencia extranjera como dijeran quienes declararon la Independencia el 9 de julio de 1816 en Tucumán”, apuntó.

Y pidió que “no nos olvidemos de eso” porque “no existíamos como provincia ni éramos territorio, pero ya sacaban nuestros recursos naturales los ingleses para hacer el tanino, las pieles de los animales silvestres que llevaban y después venían como prendas de vestir que ni llegaban a nosotros, sino a las grandes sociedades del puerto, que nunca quisieron ser independientes, sino colonia de alguna soberanía europea”.

Esta situación explica, según Insfrán, que “hoy hablen de que cada provincia tiene que vivir con su curro” mientras que “ellos hicieron su curro y se enriquecieron a costa de las provincias que dejaron empobrecidas”.

“Si no logramos que esos crecimientos se igualen, jamás vamos a tener una Nación con igualdad de oportunidades para cada habitante, viva donde viva”, sentenció.