Insfrán: «No somos golpistas; así como llegó con los votos, le vamos a pegar una patada en el traste y lo vamos a sacar del Gobierno»

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal en el acto inaugural del centro de salud de María Cristina, este lunes por la mañana, donde sostuvo que “los peronistas nunca fuimos golpistas” y aseguró que “siempre todo dentro de la Ley”, por lo que “vamos a sacarle como llegó: con los votos” el próximo 26 de octubre.

En el inicio de su discurso, recordó que la crecida del río Pilcomayo hizo que muchas familias tuvieran que reubicarse y formar comunidades, pero valoró que, gracias a los “distintos trabajos que se hicieron en el cauce del Pilcomayo, hoy podemos estar más tranquilos”.

“Digo esto también para la gente que nos está mirando desde capital que no conoce y que siempre hablan sin saber, fundamentalmente nuestros opositores de la ciudad capital que nunca pasaron ni en avión por aquí, pero lo importante es que los que habitamos esta localidad nos conocemos bien”, manifestó.

Homenaje en vida

Asimismo, el primer mandatario sugirió a los presentes bautizar al flamante centro de salud con el nombre de su directora, Irma Lotero, como un homenaje en vida a su incansable labor en la zona, desde hace muchos años.

“Cuando vino ella vivía en un tráiler, es decir que no tenía siesta, noche, madrugada a cualquier hora le golpeaban y tenía que atender. Yo me imagino lo que es para ella la alegría de este edificio, 625 metros cuadrados cubiertos, no es un centro de salud prácticamente es un hospital. Si antes desde el tráiler la asistencia que daba, me imagino ahora”, señaló.

Y ahondó: “Va a ser un homenaje en vida para ella que la comunidad hace reconociendo la labor que prestó ella en un momento donde el agua llevó todas las casas y la gente vivía como podía, pero el Gobierno siempre estuvo al lado de ustedes”.

A su vez, Insfrán agradeció a los trabajadores de salud de la institución y a los obreros locales que hicieron posible la obra.

“Esto es para demostrarle al señor Presidente que está tan alejado de la realidad cuando dice que la obra pública es curro, no es ningún curro, una obra pública aquí es la solución para mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un centro asistencial cerca, de tener profesionales en su mismos lugar”, manifestó.

El Gobernador resaltó, también, la presencia del intendente de Santa Victoria Este, una localidad salteña al límite con Formosa y bromeó con que “los vecinos seguro nos miran con un poco de envidia” pero, aseveró “aquí los recibimos y son atendidos con todo gusto”.

37 obras

En otro orden, Insfrán puso en valor que, entre la jornada del lunes y el martes, “vamos a completar casi 37 obras desde el 1 de septiembre” y preguntó: “¿Se enteraron de alguna obra que el Presidente haya inaugurado en el país?”, marcando la diferencia.

“Pero sí hizo muchos viajes, vino hasta Asunción y ningún gobernador de las provincias vecinas fuimos invitados, primera vez en la historia. Ahí dijo barbaridades, confundió Formosa con Posadas, que cuando recibió el Gobierno el sueldo de los argentinos era de 300 dólares y que hoy gracias a él es de 1200 dólares, todo es mentira”, remarcó.

La herramienta del voto

El titular del Poder Ejecutivo provincial, también, se refirió a los discursos opositores que tildan de “golpistas” a los peronistas quienes dicen “que si rechazamos una ley es porque queremos desubicar al gobierno”.

“Es mentira, son derechos constitucionales; se sanciona una ley, él (Presidente) tiene derecho constitucional a no promulgarla, vetarla, pero también el Congreso tiene el derecho constitucional de rechazar ese veto, que para hacerlo hay que tener una mayoría especial de dos tercios de la Cámara y con más de eso rechazaron”, rememoró.

Y garantizó: “Los peronistas nunca fuimos eso, al contrario, siempre todo dentro de la ley. Por eso así como él llegó con los votos, con los votos también le vamos a sacar. Desde el último rincón de nuestra provincia, lo digo con convicción, que así va a ser el 26 de octubre”.

Soberanía en peligro

Advirtió Insfrán que los Peronistas “vamos a hacer respetar nuestra soberanía nacional” porque “ese pedido de última instancia para conseguir que el Tesoro de Estados Unidos le preste plata a Argentina, sabiendo que no tiene capacidad de pago, no es gratis, es seguro para darles algo a cambio”.

“Hoy ya sabemos que la soberanía está en peligro, más que nunca está a la vista”, lamentó.

Sobre el final, el mandatario pidió “pintar de azul el país” y volver a tener “un gobierno que represente a los intereses de los argentinos” y no de la casta, “que supuestamente vino a destruir el Presidente”, pero, reprochó, al contrario, “vino a destruirnos a nosotros, al pueblo indefenso a favor de la casta”.