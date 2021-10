Insfrán encabezó el acto de licitación para la construcción de 480 viviendas en el interior

Compartir

Desde el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, ayer en horas de la mañana, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, presidió el acto de apertura de sobres de la licitación pública del Programa “Casa Propia-Construir Futuro” para la construcción de 480 viviendas en distintas localidades de la provincia.

Estas se suman a las 2 mil viviendas que se lograron reactivar luego de la paralización del Gobierno Nacional anterior y, junto a los recientes anuncios del mencionado programa nacional, son 3.300 las unidades habitacionales que se encuentran en distintos grados de ejecución en todo el territorio provincial.

De esa manera, la inversión prevista en esta licitación es de $2.339 millones y totalizan cerca de $13.000 los millones invertidos actualmente en materia habitacional en Formosa. “Esto impacta en la generación de miles de puestos de trabajo de manera directa e indirecta en cada localidad, además de brindar techo propio a las familias formoseñas y dinamizar las economías locales”, subrayó el primer mandatario.

En ese contexto, el gobernador Insfrán realizó la apertura del proceso licitatorio, al sacar el sobre N° 1, acto seguido, se pasó a un cuarto intermedio, y posteriormente con el escribano mayor de Gobierno, Héctor Gallardo, se continuó con dicho proceso participando todos los oferentes.

Ceremonia

En la ceremonia celebrada este miércoles 6 estuvieron el vicegobernador Eber Solís; el presidente provisional de la Cámara de Diputados de la provincia, Armando Felipe Cabrera; el ministro jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales, y concejales de la Capital.

También, la auditora general de la Nación, Graciela De la Rosa; ministros, secretarios del Poder Ejecutivo Provincial; la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala; subsecretarios y responsables de organismos autárquicos; el jefe de la Policía de Formosa, comisario general Walter Arroyo.

Además, participaron los intendentes de Laguna Blanca, Buena Vista, Riacho He Hé, Herradura, Las Lomitas y Pirané, beneficiados con esta primera etapa del programa nacional; junto a autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV); el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción –Delegación Formosa, Edgardo Hoyos; empresarios e invitados especiales.

Reactivación

En su alocución, el administrador del IPV, el ingeniero Marcelo Ugelli, precisó que en este acto de apertura de sobres compulsaron empresas formoseñas, con el objetivo de la construcción de 480 viviendas, detallando que serán en total 13 licitaciones.

Destacó como “maravilloso” este plan de viviendas inserto “en un proceso de reactivación económica en nuestro país”, de la mano del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Y subrayó que “hoy podemos disfrutar del impulso que nuevamente toma esta actividad, a través de distintos programas y planes lanzados por la Nación”, entre ellos, Reactivar, Reconstruir y Casa Propia.

“Hemos puesto en valor nuevamente con precios y planes de avance, reconvenido todas esas obras”, hizo notar, destacando especialmente la gran obra de infraestructura que se está llevando adelante en La Nueva Formosa, con más de 2.000 viviendas en ejecución.

Seguidamente, el funcionario provincial señaló que al lanzarse el programa “Casa Propia-Construir Futuro”, “el gobernador Insfrán nos pidió que rápidamente en el marco del Modelo Formoseño, que habla de la equidad territorial, salgamos a hacer proyectos en cada una de las localidades del interior provincial”.

De esa manera, enfatizó que se pusieron a trabajar con todos los intendentes para conseguir las tierras y generar los proyectos, “por lo que hoy podemos decir que hay en 17 localidades proyectos aprobados con financiamiento, y sumando un total de cerca 1.300 viviendas ya, sin objeción técnica y en distintos estados de procesos licitatorios”, pormenorizó.

Adelantó que próximamente se seguirá con el llamando a licitación de otro grupo en situación similar.

PyMEs

En ese orden, continuó comentando que, apuntando a la reactivación económica de las PyMEs de la construcción, tras conversar con el gobernador Insfrán, “se decidió hacer las licitaciones de no más de 40 viviendas, para que todas las empresas puedan acceder y compulsar en las ofertas”.

Es así que se recibieron la presentación de 18 pliegos de empresas, lo cual también en el contexto de una economía que se está encendiendo permite inyectar directamente “en cada una de esas localidades la posibilidad de tener obras y trabajo directo”, resaltó.

Dijo que en el caso de la vivienda, esto se multiplica por dos trabajos directos y dos indirectos, que benefician a sectores productivos locales y nacionales.

Justamente, en el ámbito local ya se iniciaron convenios con los ladrilleros para que sean proveedores aquellos que están nucleados en la economía social, recordó y agregó que “seguramente lo haremos también con los madereros más adelante y otros sectores asociados a los servicios de la construcción”.

Asimismo, no olvidó mencionar aquí “el dinero que va al albañil, electricista, a la empresa de corralón, que permitirá dinamizar cada una de las economías locales en los municipios beneficiados”.

Al terminar, destacó la importancia de dicho programa de viviendas, al señalar que hoy “con Casa Propia-Construir Futuro no solamente se da derechos en el acceso a la vivienda, sino también empezar a construir el futuro de nuestro país, para ponerlo otra vez de pie. Y junto al Modelo Formoseño, que tantas bondades nos ha dado en Formosa, conducido por el gobernador Insfrán”, concluyó.

El acto fue transmitido para toda la provincia a través de la Red Formoseña de Medios de Comunicación Audiovisual.

