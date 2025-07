Insfrán encabezó el acto homenaje al general Juan Domingo Perón, a 51° años de su muerte

En la tarde del martes 1º de julio, en una jornada muy fría en la ciudad capital, el Partido Justicialista Distrito Formosa le rindió homenaje al general Juan Domingo Perón al cumplirse el 51° aniversario de su paso a la inmortalidad.

El acto lo encabezó el gobernador y presidente del espacio partidario, Gildo Insfrán, en la plazoleta donde se erige el monumento del expresidente, ubicado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Fontana de la ciudad capital.

Estuvieron presentes el vicegobernador Eber Solís; el intendente capitalino, Jorge Jofré; la vicepresidenta del PJ Formosa, Ana María Del Riccio y demás miembros de la Mesa Ejecutiva; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; ministros, ministras y funcionarios del Ejecutivo Provincial; legisladores nacionales, provinciales y municipales; intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento del interior provincial; agrupaciones políticas y público en general a fin al movimiento nacional justicialista.

En ese marco, luego de la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, se realizó el depósito de ofrendas florales en nombre del pueblo y Gobierno en el monumento, por el presidente del PJ Formosa junto a Solís y Jofré.

También por el Partido Justicialista se hizo lo propio y otros espacios que participaron de esta ceremonia para recordar la figura mítica de quien fuera tres veces presidente de la Nación Argentina. Tras ello, hubo un minuto de silencio en su memoria.

Movimiento revolucionario

Al tomar la palabra, la vicepresidente del PJ Formosa, Ana María del Riccio, sostuvo que “nuestro mejor homenaje al creador, realizador y conductor del maravilloso movimiento nacional justicialista, el general Juan Domingo Perón, en Formosa, además de este contundente triunfo, son los festejos por los 70 años de provincia y también orgullosos del tercer año de la Universidad Provincial de Laguna Blanca”.

“Acá estamos, la conducción política, militancia y el pueblo formoseño, que se distingue a lo largo y ancho de la Patria con su identidad cultural, sensibilidad social y espíritu de dignidad y de bien común”, indicó.

Asimismo, manifestó que “como compañera militante de este modelo, quiero hacer sonar las voces de todas las mujeres formoseñas que nos consideramos las guardianas del Modelo Formoseño y sentimos en carne propia la justicia social y lo hacemos con todo el coraje y la valentía que requieren las grandes causas”.

Resaltó que “el peronismo es el único movimiento revolucionario que ha ofrecido a la humanidad soluciones universales, como la tercera posición”, recordando que “se vio interrumpido abruptamente por golpes cívico-militares en el año 1955 y 76, y ha dejado profundas cicatrices en el pueblo argentino que requieren ayer, hoy y siempre, memoria, verdad y justicia”.

De este modo, enfatizó en que “Perón nos enseñó que la unidad no es una consigna vacía, sino una estrategia para enfrentar el poder real” y destacó que “nosotros hemos enfrentado en estas elecciones a un proyecto cruel e indiferente al pueblo argentino y hemos frenado con militancia todo aquello que pretendía llevarnos a la desesperanza y el fatalismo”.

Y remarcó que “nada tenemos que ver con la política de crueldad de espaldas al pueblo argentino, con acciones deshumanizantes que rechazamos porque pretenden doblar lo más sagrado que tiene la persona humana, que es la dignidad”, haciendo mención al Gobierno nacional.

Del Riccio consideró que en las elecciones provinciales del pasado domingo 29 “hemos dado una lección histórica de lo que significa la unidad, organización y solidaridad”, agregando que “pusimos lo mejor de nosotros y nosotras para seguir la enseñanza de la conducción, dejando de lado individualismos”.

Por todo esto, sostuvo que “marchamos para resolver la verdadera deuda de la historia, Patria o colonia, porque queremos una Argentina justa, libre y soberana, con la pasión revolucionaria que tiene nuestro conductor (Insfrán) con su espíritu federal y nuestros corazones latiendo con fuerza”, cerró.

Honrar la memoria, legado y militancia

A su turno, Fernando Galarza dijo que “hemos militado y defendido la boleta azul y hemos logrado una victoria contundente y rotunda este domingo”, refiriéndose a la aplastante victoria del Partido Justicialista en las elecciones provinciales.

“General Juan Domingo Perón, venimos a 51 años de tu paso a la inmortalidad al pie del monumento que refleja tu imagen junto a nuestro conductor, unidos, organizados y solidarios, venimos con una victoria apabullante bajo el brazo”, expresó.

Y continuó: “Ha triunfado el peronismo nuevamente en este costado norte de la Patria”, añadiendo que “el peronismo late, triunfa y sigue victorioso, en esta tierra joven”.

A su vez, señaló que, en Formosa “un conductor esclarecido tomó la doctrina, lo hizo acción y modelo”, afirmando que “en este costado norte de la Patria, está el mejor soldado de Perón, mejor alumno y compañero Gildo Insfrán”.

Galarza expuso que “son 51 años del paso a la inmortalidad del hombre que fuera tres veces presidente, que creó una nueva cultura política, poniendo al pueblo en el centro; también el que miró a los más vulnerables y llevó a ellos el brazo solidario del Estado y dio dignidad a los trabajadores y trabajadoras”, por eso “honramos la memoria, legado y militancia del hombre que ha transformado la Argentina para siempre”, asegurando que “a pesar de las bombas, fusilamientos, compañeros muertos y desaparecidos, no nos han vencido”.

Y finalizó, subrayando que el pasado domingo 29 “el pueblo formoseño ha votado, habló, gritó y dijo sí a Gildo Insfrán, sí al peronismo, sí al movimiento nacional justicialista, sí al Modelo Formoseño” y sostuvo que “el legado de Perón no tiene fecha de vencimiento”.