Insfrán encabezó inauguración de 20 cuadras de pavimento y obras complementarias en dos barrios

El gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la obra “pavimentación, iluminación y obras complementarias de la calle Yrigoyen entre Armada Nacional Argentina y Av. Pueyrredón” que incluye a los barrios Virgen del Pilar y Mariano Moreno de la ciudad de Formosa.

Asistieron a la ceremonia el vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, el ministro Jefe de Gabinete Antonio Ferreira, la senadora Teresa González, diputados provinciales, concejales y funcionarios del Poder Ejecutivo, además de vecinos de ambos barrios.

La obra consistió en la ejecución de calzada simple de hormigón con cordón integral, alumbrado Público con columnas metálicas tipo doble curvatura con modernas luces led de última generación de 100 Watts de potencia, desagües pluviales, el acondicionamiento de ingresos vehiculares, colocación de nomencladores viales y el arreglo de parterres intervenidos.

Se intervinieron un total de dos mil metros (13 cuadras nuevas, sumadas a las 6 cuadras ya pavimentadas en la ETAPA I – Tramo Av. Pantaleón Gómez y que se enlaza con esta obra en la calle Armada Nacional Argentina), ejecutándose en principio una importante obra de acueducto de agua potable.

Durante su discurso, el gobernador Insfrán brindó varios anuncios: adelantó que el día 7 de octubre Vialidad estará licitando la obra de ejecución de la Autovía que va desde la rotonda Virgen del Carmen hasta el barrio Namqom, con dos puentes sobre el riacho Formosa hasta el empalme de las rutas 81 y 11.

Además, confirmó que se licitó la obra de pavimentación de la ruta provincial 23 para unificar Belgrano con Palo Santo y adelantó que en los próximos días se entregarán viviendas del barrio Nueva Formosa.

Al inicio de su alocución recordó Insfrán que hace un año y medio cuando se declaraba la pandemia por Coronavirus “nadie sabía de qué se trataba, solamente que enfermaba y mataba. No se sabía el tratamiento, solo se sabía que era una enfermedad de origen respiratorio”.

Celebró que con el paso del tiempo y el trabajo de científicos comenzaron a fabricar las primeras vacunas, que tienen un proceso hasta la posibilidad de inoculación. “Ninguna de las vacunas utilizadas hasta ahora tiene una autorización definitiva, todas son de emergencia, así que esto fue una luz para todos” señaló.

Recordó también las críticas que recibió su gobierno por las medidas sanitarias adoptadas durante el año 2020 tras las cuales solo se registraron pocos casos y una persona fallecida.

“Siempre me pregunto qué hubiera pasado si esas medidas se hubieran mantenido cinco meses más en el 2021, no hubiéramos tenido 1216 fallecidos como tenemos hoy, porque ya iban a tener la vacuna, un grado de inmunización, como tenemos hoy” lamentó.

Marcó que ahora que la ANMAT autorizó el uso de la vacuna Sinopharm para niños de 3 a 11 años aparecieron de nuevo los detractores, a quienes trató de hipócritas, porque celebraban cuando Chile logró vacunarse a su población de niños con otra vacuna y ahora critican la posibilidad que tiene el país de vacunar a niños.

