Insfrán encabezó la entrega de diploma al intendente electo de Clorinda

Este martes 29, a las 10:30 horas, el gobernador Gildo Insfrán, encabezó el acto de entrega de certificado y diploma al candidato electo para intendente de la ciudad de Clorinda, Ariel Caniza.

La ceremonia se realizó en el Centro de Operaciones Electorales-SUM de la EPEP Nº 21, ubicada en la calle Paraguay Nº 1200; y contó con la presencia de autoridades del Tribunal Electoral Permanente (TEP), como así también del vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Alucín; intendentes de otras localidades y presidentes de comisiones de fomento; y los ex candidatos al cargo por el lema del PJ, Arturo Cabral y Javier Paredes.

Además, estuvieron presentes, el juez federal Pablo Morán; la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala; la presidenta del Concejo Deliberante de Clorinda, Marta Mendoza; Ministros del Poder Ejecutivo, diputados nacionales y provinciales; jefes de las fuerzas de seguridad; concejales clorindenses; funcionarios municipales y militantes de organizaciones políticas que aguardaron desde horas tempranas la presencia de la comitiva.

Cabe destacar que este acto formal se desprende del acta 30/25 firmada por los miembros del Tribunal: Claudio Moreno, Verónica Gabriela Hans de Dorrego y Sandra Moreno, bajo la presidencia del primero.

En la apertura, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa a cargo de la banda de música de la Policía de la Provincia.

Luego, se procedió a la lectura del Decreto Municipal de Honores N°795/25 que declaró “Huésped de Honor de la ciudad de Clorinda” al gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, documento que fue entregado por Caniza al primer mandatario.

Fin de un proceso atípico

De esta manera, tomó la palabra el presidente del TEP, Daniel Moreno, quien sostuvo que “hoy para nosotros es un día especial porque estamos terminando un proceso que duró 90 días y que, si bien es cierto que ya tuvimos la experiencia en elegir un intendente, la causal no era la misma”.

Y destacó la particularidad de que el TEP fue hasta Clorinda haciéndose cargo de todo lo que implicaba este acto eleccionario como el repliegue de urnas y el posterior desarrollo en cada establecimiento el día del comicio.

“Hicimos la entrega de las notificaciones a las autoridades de mesa, con la colaboración de la Policía de Formosa; y quiero agradecer también al Comando Electoral que trabajó de forma eficiente”, indicó Moreno.

Y extendió el agradecimiento al juez federal con competencia electoral, Pablo Morán, por “darnos la colaboración necesaria para todo tipo de proceso” y al Presidente del STJ quien “estuvo con nosotros, codo a codo, en todo este proceso electoral”, como así también “al señor Gobernador que puso todo a disposición de este Tribunal Electoral para que sea posible este proceso”.

También, el Presidente del TEP, agradeció a los apoderados de los lemas y sublemas y de los partidos políticos, delegados judiciales, autoridades de mesa y “al pueblo y electores de la ciudad de Clorinda que, en la jornada del 13 de abril fueron masivamente a votar y dieron un triunfo contundente al nuevo Intendente de la ciudad por un 83% de los votos”.

“Decíamos que era especial este proceso no sólo porque el Tribunal tuvo que asumir nuevas funciones y porque se dio la elección de un solo candidato, sino también porque el municipio, decía Alberdi en la Constitución de 1853 que provenía del Cabildo en cuanto a su origen y naturaleza jurídica pero él negaba en cuanto a los valores y principios, porque ese Cabildo estaba dado por una subordinación a la corona”, indicó.

Y profundizó: “Los municipios como los conocemos, desde 1853, y luego con la reforma de 1994, está plasmado los valores de la democracia pura, que es lo que se está viviendo en la República Argentina desde 1983”.

Por eso, ratificó Moreno, es la importancia “de una elección de este tipo, que un municipio pueda tener sus autoridades propias y, en este caso, esto fue plasmado en estos textos constitucionales, no sólo en el artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, sino también en nuestra propia Constitución en los artículos 177 y siguientes”.

Resaltó, además, que este acto formal pueda darse en Clorinda porque “siempre lo hacemos en la ciudad de Formosa”, incluso antes de la constitución del TEP, cuando “era la Junta Electoral Provincial”.

“Esto creo que por iniciativa, tanto del ceremonial del Poder Ejecutivo, de la Municipalidad de Clorinda y nuestro, hizo posible que esto se realice hoy acá y Clorinda tenga su acto como corresponde porque tendrá su nuevo Intendente de aquí en más”, añadió.

Finalmente, la autoridad, expresó: “Invocando la protección de la Virgen Patrona de la ciudad de Clorinda, Nuestra Señora de Los Ángeles, para que con su bondadosa protección ilumine no sólo a este nuevo intendente que tiene a su cargo la tarea de continuar el mandado del extinto, Manuel Celauro, sino también a todos nosotros nos siga iluminando para el próximo proceso electoral del 29 de junio y estamos llevando a cabo”.

Lectura y entrega

Seguidamente, la secretaria del TEP, Evangelina Acosta, tuvo la responsabilidad de dar lectura al acta de adjudicación N°32/25 del cargo a intendente a Ariel Caniza, que concluyó con un caluroso aplauso de los presentes.

Para finalizar, autoridades del TEP hicieron entrega al candidato proclamado el certificado y diploma correspondientes.

Vale recordar que Ariel Caniza (Lema Partido Justicialista) se impuso el pasado domingo 13 de abril, por el 83.28% de los votos frente al 16,72% de la Confederación Frente Amplio Formoseño, consagrándose así como el sucesor de Manuel Celauro, fallecido el 14 de octubre de 2024. Completará el mandato hasta diciembre de 2027.

Agradecimiento

al pueblo de Clorinda

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto de entrega de certificado y diploma al recientemente electo intendente de Clorinda, Ariel Caniza.

“El pasado 13 de abril el peronismo junto a partidos aliados se impuso por más del 83% de los votos”, recordó el mandatario.

Asimismo, agradeció el “contundente acompañamiento del pueblo clorindense al Modelo Formoseño” y le deseó “muchos éxitos” en su gestión al flamante Intendente.

Ariel Caniza (Lema Partido Justicialista) se impuso el pasado domingo 13 de abril, por el 83.28% de los votos frente al 16,72% de la Confederación Frente Amplio Formoseño, consagrándose así como el sucesor de Manuel Celauro, fallecido el 14 de octubre de 2024. Completará el mandato hasta diciembre de 2027