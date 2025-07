«Insfrán es el gobernador con más fuste que podría llegar a ser presidente»

Visitó el piso de Expres en Radio (FM VLU 88.5), Luis Sebriano, reconocido dirigente del Partido Justicialista (PJ) de Formosa, quien ofreció un análisis incisivo sobre la coyuntura política nacional y provincial, criticó duramente el estilo confrontativo del presidente Javier Milei y expresó su preocupación por el rumbo económico del país.

Dura crítica al estilo Milei:

“Quieren cambiar

la cultura del país”

Sebriano no anduvo con rodeos al referirse al presidente Milei, a quien acusó de buscar la “deshumanización” y un cambio cultural en el país a través de la confrontación y el insulto. El dirigente peronista manifestó su total desacuerdo con los ataques de Milei, particularmente hacia el senador formoseño José Mayans, a quien el presidente habría insultado.



“Atacarlo a José Mayans no es solamente a José Mayans, sino que es un senador, el senador de la provincia de Formosa, o sea, representa los intereses, y no es solamente un senador, es el presidente del bloque Unión por la Patria, o sea, está atacando a la institución”, sentenció Sebriano.

Comparando la actual administración con gobiernos anteriores, Sebriano señaló que “están aplicando las mismas políticas, no de Menem solamente, sino la del 55, la del 66, la del 76”. Subrayó que estas políticas “no dieron resultado” en el pasado. En un tono de preocupación, afirmó: “Estamos viviendo como un experimento social, a ver hasta dónde el pueblo aguanta”.

Preocupación por la

economía y el “voto bronca”

El dirigente del PJ vinculó la caída en la imagen de Milei con la deteriorada situación económica. “Empezó a caer en su imagen Milei en la última semana, se vio, cayó en los sectores más populares, que los llama planeros, y en cierto sector de la clase media que lo votó”, explicó, refiriéndose a lo que denominó el “voto bronca”.

Señaló que esta caída se da “al mismo ritmo que está cayendo la economía, que cae el empleo y que cae todo menos el salario”.

Sebriano cuestionó la narrativa oficial sobre la inflación, aludiendo a la paradoja de una inflación “baja” mientras “sube el combustible, sube el alimento, sube el dólar, sube todo, menos el salario”.

Denunció el endeudamiento creciente de las familias, que se ven obligadas a usar tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, una situación que, según alertó, “sí o sí va a tener en algún momento una devolución por algún lado, en algún agujero va a explotar”.

El rol de la política y

el peronismo: “La política

se hace con debate de ideas”

Para Sebriano, la política debe ser una herramienta para el cambio y el debate de ideas, no para el insulto.

“La política yo la entiendo como una herramienta para cambiar una realidad, y a la política se la hace con debate de ideas, con discusiones, con charlas, pero no con insultos”, enfatizó. Remarcó que actos como celebrar ataques a jubilados o burlarse de quienes pasan hambre constituyen 2apología del delito”, exigiendo la intervención de la justicia.

En cuanto al peronismo, Sebriano defendió su rol histórico, especialmente en momentos de crisis. “El peronismo no es que porque lo te digo esto porque lo escuché ayer en una radio a nivel nacional, el peronismo siempre viene a gobernar la pobreza, no, el gobierno, el peronismo trata de erradicar la pobreza”, afirmó. Recordó la capacidad del peronismo para “poner paño frío” y estabilizar el país, como ocurrió en 2001.

Gildo Insfrán, ¿candidato

presidencial?: “El

gobernador con más fuste”

Consultado sobre la posibilidad de que el gobernador Gildo Insfrán aspire a la presidencia, Sebriano no dudó en señalarlo como “el candidato más fuerte” dentro del peronismo actual. “Para mí hoy Gildo Insfrán es el gobernador con más fuste que podría llegar a ser presidente de la nación”, sostuvo, aunque aclaró que “está en que él quiera”.

Sebriano destacó que Formosa se ha convertido en un “refugio” y “bastión del federalismo” frente a las políticas neoliberales del gobierno nacional. Atribuyó el liderazgo de Insfrán a su capacidad de conducción del pueblo, diferenciándolo de otros dirigentes. “Gildo es un conductor del pueblo, es distinto, es muy distinto”, afirmó, aludiendo a las encuestas que muestran una alta aprobación del gobernador en la provincia.

Crítica a la dirigencia y el

futuro del peronismo formoseño

El dirigente gremial expresó su preocupación por la “crisis dirigencial” que atraviesa el país en diversos ámbitos. “Para mí la crisis es política, dirigencial política, es dirigencial sindicalista, es dirigencial empresaria”, sostuvo, lamentando la falta de unidad y la primacía de intereses personales sobre el bien común.

En el ámbito provincial, Sebriano analizó el mapa político, señalando que el radicalismo y la oposición mantienen un 30% del electorado. Sin embargo, destacó un “corrimiento raro” de votos en las últimas elecciones, donde comerciantes del centro, tradicionalmente opositores, apoyaron al Frente de la Victoria.

Sobre la sucesión de Insfrán, Sebriano deslizó un “pálpito” de que Gildo “no sigue” y que se iniciará un recambio, no generacional, sino de “nuevas ideas, con dirigentes con nuevos valores, dirigentes que apunten al bien común”. Afirmó que el próximo gobernador de Formosa “va a salir adentro del peronismo”.

Un llamado a la unidad y la

construcción de puentes

Finalmente, Luis Sebriano hizo un llamado a la construcción de puentes entre la política y la sociedad, reconociendo la necesidad de reconectar con la gente y de trabajar por el bien común. Subrayó la importancia de la militancia para explicar a la gente las nuevas formas de votación y para mantener viva la participación popular. Concluyó la entrevista reafirmando su compromiso con la política como servicio y destacando las convicciones de los dirigentes que lo inspiraron, como su padre.