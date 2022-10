Insfrán: «Este Gobierno piensa en el desarrollo con equidad territorial y social»

Compartir

En una maratónica jornada cargada de alegría y felicidad, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, inauguró nueve obras educativas para la comunidad, alcanzando las 1452 habilitadas durante su gestión.

Comenzó su alocución diciendo que “desde hace mucho tiempo que este Gobernador está aquí presente a través de sus decisiones políticas”, recordando que la colonia El Recreo “tuvo energía eléctrica por primera vez en la gestión de este Gobernador”.

“Pero no sólo llegó la energía eléctrica, también una ruta pavimentada, la 20”, subrayó: “¿A quién se le pudo ocurrir eso? A un Gobierno que piensa verdaderamente en un desarrollo con equidad territorial y social”.

Y avanzó diciendo que “con la política logramos que mujeres y hombres tengan la igualdad de posibilidades”.

“Este es el sentido de la política, cuando se piensa en serio en la felicidad de un pueblo, en la grandeza de una nación”, enfatizó.

A su vez, dirigiéndose a los estudiantes, destacó que “ustedes tienen conectividad desde la escuela; desde aquí se pueden conectar al mundo”, marcando que “ahora queda que aprovechen estas condiciones que el Estado les está brindando para su crecimiento en todos los aspectos”.

“La educación es el nuevo rostro de la justicia social y la que genera la posibilidad de igualdad. Porque a través del conocimiento podemos hacer crecer nuestro lugar”, robusteció.

A su vez, puso de resalto que con estas acciones “venimos a ratificar lo que decimos”, ya que en Formosa “cada formoseño, nazca donde nazca, tiene el derecho de desarrollarse en su propia tierra”.

Del mismo modo, el primer mandatario expresó su alegría por el significado de “lo que estamos inaugurando, que es la herramienta de cambio que verdaderamente queremos y estamos construyendo todos juntos dentro del Modelo Formoseño”.

Al recordar al expresidente Néstor Kirchner tras cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, afirmó: “Esté donde esté, nuestro sincero agradecimiento, porque a él le debemos que este Modelo Formoseño tenga este desarrollo gigante”.

Ejemplo en el país

A su vez, al hacer uso de la palabra en la colonia 20 de Junio, Insfrán aseveró que “el ser y el pertenecer son la esencia pura del Modelo Formoseño; estar orgulloso de lo que somos y de pertenecer a esta tierra. Desde aquí nosotros estamos dando el ejemplo al país, por eso nos atacan”.

“Vienen (a Formosa) a atacarnos, o va gente de acá, que para mí son cipayos, no son formoseños, y buscan quién puede venir a decir algo por ellos, porque no tienen nada para contarnos. Lo único que pueden contar son frustraciones, odio y desdicha”, rechazó, respondiéndoles que “nosotros superamos todo eso con amor e indiferencia”.

Seguidamente, hizo notar que ya “son 1452 escuelas hechas por nuestro Gobierno a lo largo y ancho de la provincia” y, tras ello, anunció los trabajos de mejoramiento en la conectividad a Internet aprovechando la autopista digital provincial, además de la entrega de un camión con grúa para REFSA de la localidad de General Belgrano.

“¿A ustedes les parece que si vuelven (al Gobierno Nacional) estos odiadores, vamos a poder seguir haciendo y fortaleciendo el Modelo Formoseño? Si ya lo vimos. Cuatro años estuvieron y nos suspendieron todas las obras que veníamos haciendo con el Gobierno de Cristina Kirchner”, reprobó contundente.

Y condenó que “desde el 2016 nos paralizaron todo. Estas obras se fueron reactivando (con la actual gestión), así que tenemos que ir pensando” y no dejarse engañar por los “mesías que dicen que van a hacer tantos kilómetros de pavimento o escuelas”.

Recalcó que “hay que tener bien claro un proyecto que nos contenga a todos”, resaltando que “los formoseños hace rato elegimos, es el Modelo Formoseño, que lo venimos construyendo”.

Justamente, merced a las concreciones de ese proyecto político integral es que los opositores “ahora pueden conocer el oeste, porque tienen pavimento, caminos, comunicación, escuelas”, al igual que centros de salud y hospitales en todo el territorio provincial.

Educación y salud

“Con el Modelo Formoseño reivindicamos y decimos que cada formoseño posee el derecho de tener un pedazo de tierra en donde desarrollarse, viva donde vida. Y para eso es necesario un sistema de salud y educación como tenemos nosotros”, enunció el Gobernador en testimonios recabados por esta Agencia.

Es por ello que en Formosa “no es que estudia el que puede, acá estudia el que quiere. Los chicos, las chicas y los adolescentes van a la escuela y en la escuela se les da todo. Los uniformes, las zapatillas y el kit escolar para todo el año. Los padres no tienen necesidad de ocupar sus ingresos para destinarlos a esos menesteres. Y los comedores escolares y el servicio nutricional funcionan en todas las escuelas y en todo el territorio”.

“A diferencia del distrito más rico del país que deja a alumnos sin vacantes en la educación pública, nosotros seguimos fortaleciendo la equidad e inclusión social y educativa con calidad en todo el territorio provincial”, manifestó.

Para finalizar, remarcó que “lo más importante que tenemos es el pueblo y en educación, la calidad”, por lo que exhortó a “sacar de los alumnos personas buenas”, ya que “si tenemos hombres buenos, seguramente también Gobiernos buenos que nos guíen por el camino que corresponde, para la grandeza de la provincia y la Nación y la felicidad del pueblo”.

