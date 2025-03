Insfrán firmó el inicio de importantes obras para la localidad de Pirané

Este jueves 13, por la mañana, en el marco de la inauguración de una nueva obra educativa en la localidad de Pirané, el gobernador Gildo Insfrán rubricó importantes actas de inicio de obras, que mejorarán la calidad de vida de los piranenses.

Se trata de la ampliación de la red de distribución de agua potable para los barrios El Pindosal, Centenario, Santa Catalina, San Francisco y La Esperanza de Pirané, que fue firmada por el administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), el ingeniero Julio Vargas Yegros y el ingeniero Nicolás Leiva, en representación de la empresa L&L SRL.

También el llamado a licitación para la construcción de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 26, el Jardín de Infantes N° 1 y de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N°90, firmada por el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de Formosa, el contador Daniel Malich y el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Araoz.

En este sentido, Insfrán demostró “la alegría de poder firmar el inicio de una nueva obra importante” en Pirané, que es la ampliación de la red de agua potable de 12500 metros lineales de red para 450 usuarios en los distintos barrios de la localidad.

“Y también un acta de compromiso de la nueva escuela N° 536, tanto la primaria como el jardín de infantes; y de la escuela secundaria N° 90”, destacó; y garantizó que “todas las obras que están financiadas por el Gobierno de la provincia, se seguirán haciendo”.

Sin embargo, dejó en claro que “aquí hay obras importantes financiadas por el Gobierno nacional que fueron paralizadas, como el sistema de servicio cloacal y las 80 viviendas que están en un alto grado de avance”, expuso.

Y sostuvo: “Nosotros estamos en condiciones de hacernos cargo de la finalización de esas obras, pero no estamos en condiciones de hacernos cargos de la deuda que tiene el Gobierno nacional con las empresas que llegaron hasta ese nivel de construcción”.

Por ese motivo, confirmó que, “si la Nación pagara esa deuda, el Gobierno de la provincia se compromete en terminar todas esas obras”.

Al tiempo mencionó que “dicen que la esperanza no hay que perder, la verdad que yo no la pierdo pero tengo mi desconfianza de que el Gobierno cumpla con esas obligaciones”.

Y cerró, afirmando que “la continuidad jurídica que dicen no se puede desconocer; por más que el Gobierno anterior haya tomado ese compromiso, el Gobierno que sigue no se puede desentenderse de esa responsabilidad”.