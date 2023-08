Insfrán: «Hay candidatos que son ‘acomodaticios’ porque no tienen ideología y no les importa defender los intereses de la Patria»

Este sábado 26, el gobernador Gildo Insfrán encabezó una doble jornada de operativos solidarios “Por Nuestra Gente, Todo”, en la EPEP Nº 37 “Profesor Emiliano Abelleyra” de San Hilario y luego en la EPEP N°55 “Dr. Mariano Boedo”.

En este contexto, la localidad de San Hilario, el primer mandatario señaló que el OPNGT se realiza hace 20 años, siendo un “acto de militancia”, destacando que los docentes, los profesionales de la salud y de todas las áreas del Gobierno trabajan para asistir a la comunidad.

“Viene el Gobierno a encontrarse con su pueblo”, resaltó y dejó en claro la importante de contar con un Estado presente.

Así, anunció la entrega de una ambulancia y, atendiendo el pedido de la comunidad, desde la semana próxima la localidad tendrá un médico de forma permanente.

Además, se refirió a las intervenciones que realizaron José María Ortiz y el licenciado Adrián Muracciole, expresando que “la verdad me siento muy contento, porque ellos representan el trasvasamiento generacional”.

Y añadió que “se han formado cuadros en todo el territorio de la provincia, por lo tanto, el trasvasamiento generacional está garantizado y esta claridad conceptual que tienen, llena de orgullo”, insistió.

Asimismo, se refirió a los candidatos de la oposición que son “acomodaticios”, porque no tienen una ideología y no les importa defender los intereses de la Patria.

“No olvidemos que hoy todos los arquitectos de nuestra oposición piensan en volver a hacernos colonia de un imperio que está en auge y que pretende la unificación de su poder en el universo”, aseveró, asegurando que “contra eso estamos peleando”.

De este modo, marcó que la importancia rige en formar “un Gobierno de unidad nacional”, por eso solicitó “a todos nuestros compañeros, compañeras, a los partidos aliados y a todos aquellos que están en el campo nacional y popular que tenemos que defender a Unión por la Patria, porque es la única alternativa para seguir teniendo educación pública, salud pública, subsidios y un Estado presente”.

Finalmente, hizo saber que siguiendo el índice de Gini, que se utiliza para medir la distribución del ingreso, Formosa está en primer lugar en un total de 48 conglomerados del país, con un 0.27%.

“Esto se debe al Modelo Formoseño que nos enseñó y que no claudicó, a pesar de pasar por distintos Gobiernos, nos mantuvimos siempre en esta línea”, manifestó categórico Insfrán.

E instó a que “el 22 de octubre, sin dudas, hay que elegir Unión por la Patria, boleta completa”.

«Necesitamos de todas las fuerzas productivas para ganar las elecciones del 22 de octubre»

Mientras que en la localidad de Mariano Boedo, al tomar la palabra afirmó que solo Unión por la Patria puede brindar las oportunidades y la justicia social que el país necesita en estos momentos e hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas productivas y al diálogo con todos los sectores de la sociedad para ganar las elecciones el 22 de octubre y seguir teniendo un Gobierno nacional y popular.

El primer mandatario, consideró que el resultado de las PASO “fue sorpresivo para todos”, pero se trató de “un voto de alarma de la gente ante la desesperación de que la situación de ellos cada vez es más difícil”, entonces “votaron algo con la esperanza”.

Por eso, enfatizó en que “nosotros tenemos que garantizar que únicamente Unión por la Patria les puede brindar eso”.

Y subrayó que “los otros (oposición) lo único que buscan es la entrega del país, de nuestros recursos y la pobreza que trae la injusticia social”.

Siguiendo esta línea, recordó que el Papa Francisco sostuvo que a la derecha solamente se la enfrenta con justicia social y reafirmó que “la justicia social es igualdad de posibilidades”.

“Eso es el Peronismo”, aseveró, agregando que “no podemos ser inocentes ante los nuevos de la política, pero con proyectos viejos”.

Aseguró que “lo único que vienen a hacer es cerrar la obra que empezó el expresidente Mauricio Macri”, aclarando que “no es justificativo, sino una realidad, teniendo en cuenta que endeudó a la Argentina”.

Asimismo, expuso que “si esa deuda se hubiese transformado en obras para el desarrollo de nuestro país, hubiese sido bienvenida. Pero ese endeudamiento solamente se usó para fugar capitales de sus amigos”.

“Y ahora, en vez de que sus amigos paguen esa deuda, pretende que se pague con la pobreza y el esfuerzo del pueblo argentino”, lamentó.

Insfrán manifestó que “eso no podemos permitir bajo ningún punto de vista” y “desde el costado norte de la Patria, vamos a seguir insistiendo”.

Además, puso de relieve el compromiso del candidato de Unión por la Patria, Sergio Masa. “Y si se compromete, va a tener que cumplir, porque nosotros les vamos a obligar a que cumpla con un Gobierno de unidad nacional”, enunció.

De este modo, expresó que “a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie y en este momento necesitamos de todas las fuerzas productivas, las prácticas industriales, las fuerzas del sector gremial y los trabajadores, porque no hay movimiento nacional justicialista sin movimiento obrero organizado”.

Por todo esto, insistió en que hay que hablar con todos, con los jóvenes, mayores y adultos mayores “sin estigmatizar”.

Y al concluir marcó que hay que ganar la discusión del diálogo, porque “si ganamos esa discusión, el 22 de octubre tenemos asegurado seguir teniendo un Gobierno de tinte nacional y popular”.