Gildo Insfrán: «Inaugurar obras es un verdadero hecho de amor»

En una nueva jornada de múltiples inauguraciones educativas, el gobernador Gildo Insfrán manifestó que a las críticas de los “odiadores seriales” nacionales y provinciales, desde su Gobierno se seguirá respondiendo con “amor”, ya que “inaugurar estas obras es un verdadero hecho de amor” porque “son para los niños y los jóvenes, los privilegiados de nuestra sociedad”.

En el primero de los actos de ayer, llevado a cabo en el barrio El Pucú de Formosa Capital, comenzó marcando: “Este hermoso día que Dios nos regala es un momento para estar contentos porque este domingo recordamos dos acontecimientos que para nosotros son muy importantes: el Día de la Madre, esa mujer abnegada que es capaz de dar todo por cuidar un hijo, y un hecho trascendente también para la vida e historia de los argentinos, el 17 de octubre de 1945”.

En ese sentido, recalcó que los peronistas “vamos a seguir peleando por la inclusión”, ya que “este proyecto nació de una gesta colectiva, que es la identidad del Peronismo y que marca toda una posición política”.

En cambio, los opositores “tienen otra identidad que ensalza el individualismo”, con lo cual “buscan la fragilidad de todo un pueblo”, por cuanto “las decisiones quedan en manos de pocos: el dueño del capital, los monopolios y la concentración de la riqueza”.

“Vamos a seguir luchando con la fuerza que requiere nuestro pueblo”, subrayó, rechazando categórico que los opositores “no quieran discutir de política”, sino que utilicen las redes para que “estemos embobados ahí”.

Además repudió que “utilicen el anonimato para agredir, decir cualquier cosa y creen noticias falsas”, cuando en realidad “queremos que pongan la cara y discutamos de políticas”.

“¿Qué hicieron ellos cuando les tocó gobernar y qué hacemos nosotros? –planteó-. Rehúyen a esa discusión porque si eso se da en forma sincera y abierta, van a quedar muy expuestos”, dijo, haciendo alusión al caso del humorista Nik y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

En este punto, hizo notar que “hicieron una operación que sigue hasta hoy”, cuando de la vicepresidenta Cristina Kirchner “dijeron de todo, al igual que de nosotros”. “Pero nosotros no tenemos derecho a defendernos, a decir absolutamente nada”, contrapuso.

Obras educativas

En referencia a las concreciones en materia educativa del Modelo Formoseño, el primer mandatario realizó un racconto de las últimas inauguraciones y aclaró: “Vamos a seguir porque hay muchas escuelas más, pero no nos da el tiempo porque el cronograma electoral dice que hasta este martes 19 nada más podemos hacer actos oficiales y después son sólo para las distintas agrupaciones políticas”.

Puso de relieve que a esto se suman las demás obras materializadas por el Gobierno provincial, mencionando a modo de ejemplo la nueva planta potabilizadora de agua potable de Ingeniero Juárez, inaugurada la semana pasada por el vicegobernador Eber Solís en el marco de su extensa gira por el oeste formoseño.

“Ustedes se imaginan lo que es eso para Ingeniero Juárez, para el oeste formoseño, que toda la vida tuvo el problema del agua”, señaló y apuntó contra “los que vienen de afuera que no lo van a comprender nunca” porque “vienen un ratito y se convierten en especialistas de Formosa”.

En realidad, “no conocen nada” de la provincia, sólo “repiten lo que les dicen los odiadores locales”.

“Y como ellos son odiadores seriales nacionales no tienen ningún problema en repetirlo aunque digan estupideces”, reprobó, dejando en claro que “no vamos a contestar a todas esas cosas de la misma forma que ellos, con odio, sino con amor” porque “inaugurar estas obras es un verdadero hecho de amor; no son para nosotros, sino para los niños y los jóvenes, los privilegiados de nuestra sociedad”.

Pandemia

Seguidamente, cargó duro contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y “el insulto que ha hecho hacia la educación pública de Formosa y fundamentalmente los docentes”, remarcando que en ningún momento de la pandemia han dejado de trabajar.

Contundente, Insfrán arremetió: “No tienen sensibilidad social porque no he escuchado que la Capital Federal haya tomado la decisión en plena pandemia de aislar a los positivos”, como sí lo hizo Formosa, “defendiendo el derecho humano de la vida de cada formoseño”.

“Ellos, con sus aliados locales, trataron de hacer lo imposible para que eso no fuera así y que el virus ingresara” al territorio provincial, repudió.

Frente a todo ello, aseguró que “el trabajo que tenemos que hacer es de evangelización, de militancia, de explicarle a nuestro pueblo qué hicimos y qué vamos a seguir haciendo para tratar de colaborar desde nuestra provincia para erradicar esta pandemia”.

1417 obras educativas

Luego, al encabezar las inauguraciones en el barrio capitalino Luján, hizo alusión a las palabras del Papa Francisco y la “cultura del descarte”, haciendo hincapié en “la organización, la solidaridad y la unidad, que es lo que tenemos que construir para poder confrontar con esta ideología tan perversa en el mundo que es el individualismo”.

Insistió advirtiendo que “separados somos frágiles”, pero “si estamos unidos, organizados y, sobre todas las cosas, solidarios somos fuertes”.

“Esto es lo que no van a entender nunca los que vienen de afuera y nos quieren dar cátedra sobre determinados casos en las pocas horas que están en la provincia”, reprobó tajante, por cuanto “menosprecian el trabajo de nuestros docentes, trabajadores de la salud y a todos”.

Y condenó a los “cipayos que aplauden, felicitan y se sienten orgullosos” de la Capital Federal, olvidándose de que la gestión del expresidente Mauricio Macri paralizó obras estratégicas para Formosa como el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia cuando presentaba un avance superior del 90% en la construcción y el 100% del equipamiento comprado.

No obstante, “el Gobierno provincial no cedió a los aprietes; seguimos con nuestros recursos, de los formoseños, del Tesoro de la provincia, y hoy podemos ver que en pocos días más va a ser una realidad”.

“Esto es el Modelo Formoseño –realzó-. Y tenemos que defenderlo, pero no con violencia, porque como dijo el general Juan Domingo Perón, la violencia engendra más violencia. Lo vamos a defender con amor, de forma pacífica, que es ese día donde todos somos iguales y valemos uno: el día de las elecciones”, en este caso el próximo 14 de noviembre.

Y avanzó destacando que “trabajamos todos los días porque queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, resaltando que “no nos detenemos porque buscamos la igualdad de posibilidades”.

Dignidad

Por último, en materia salarial, subrayó que tras el anuncio del incremento en los haberes de los agentes públicos activos y pasivos, “a fin de mes van a cobrar un 10% más que significa el 52% de aumento anual”, mencionando que además se subieron en un 50% las asignaciones familiares y en un 43% las partidas de los comedores escolares.

“Los peronistas somos de la tercera posición –manifestó-. No estamos en contra de nadie, buscamos el equilibrio correspondiente entre el capital y el trabajo. No aceptamos la explotación del hombre por el hombre ni del hombre por el capital”, criticando el accionar de los formadores de precios que están monopolizados.

“Para algunos seremos una provincia periférica, pero que sepan una sola cosa: los formoseños, vivamos donde vivamos, lo que tenemos es dignidad y eso no nos permite arrodillarnos ante nadie, sólo ante Dios. Y por eso decimos que en Formosa no se rinde nadie”, fortaleció.

De esta manera, el gobernador Insfrán alcanzó una cifra histórica en cuanto a concreciones en materia educativa en todo el país: 1417 obras inauguradas en la provincia de Formosa.

