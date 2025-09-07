Insfrán inaugurará nuevas obras en el interior provincial

El próximo martes 9 el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sumará nuevas obras que estarán al servicio de la comunidad.

Alrededor de las 8.15 horas arribará a la localidad de Fortín Cabo Primero Lugones para encabezar el acto de inauguración de un moderno Centro Cívico.

Luego, cerca de las 10 horas hará lo propio en Posta Cambio Zalazar para hacer entrega de un Centro Cívico también.

Finalmente, a las 11.30 llegará a la localidad de San Martín Dos, donde dejará habilitado el sistema de iluminación sobre la Ruta Nacional N° 86 y la Ruta Provincial N° 24; seguidamente Insfrán pondrá en funcionamiento el nuevo Polideportivo “Ezequiel Palacios”.

Centros Cívicos

El Centro Cívico de Fortín Lugones cuenta con espacios funcionales como un hall semicubierto y otro de acceso; también una recepción y salas de servicios generales, otra para la Secretaría de la Juventud, Cultura y Deportes y de Archivo General.

Asimismo, cuenta con un depósito; despacho intendente; office; sala de reuniones; atención al vecino; oficina de contaduría y tesorería y sanitarios. Así como también lugar para el Registro Civil; Senasa; una oficina administrativa y el playón de actos.

Mientras que el de Posta Cambio Zalazar tiene una oficina de Jefe Junta Vecinal; otra de secretario presidente; una sala de espera y otra de reuniones; office; despacho de Registro Civil; sanitarios zona privada y otro público. Además salas para la Dirección de Bosques; el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales; sala de recepción y un playón de actos.

San Martín Dos

Por su parte, el Playón Polideportivo “Ezequiel Palacios” cuenta con un playón de ingreso; un polideportivo cubierto con gradas; vestuarios para el equipo local, otro para los visitantes y uno más para los árbitros.

También un sector administrativo; boletería; sanitarios públicos; bar/confitería con cocina y estacionamientos al aire libre.