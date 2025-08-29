Insfrán inaugurará un paquete de obras que beneficiará a siete localidades del sur provincial

El próximo lunes 1° de septiembre el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará una nutrida agenda de inauguraciones y habilitaciones de obras en distintas localidades del interior, que abarcan áreas de salud, educación, infraestructura social y vivienda.

Las actividades se desarrollarán en siete localidades del sur provincial: El Colorado, Mercedes Cué, El Saladillo, La Picadita, Mayor Edmundo Villafañe, Misión Laishí y Tatané.

El lunes 1° la gira comenzará en El Colorado, donde Insfrán habilitará el tomógrafo del hospital local, luego dejará inaugurado el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y finalmente la anhelada obra del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica “República Federal de Alemania” ubicado en Alberdi 971, acto previsto para las 9 de la mañana.

La continuidad de la actividad será en la comunidad aborigen de Mercedes Cué, jurisdicción de Mayor Villafañe, donde Insfrán encabezará el corte de cintas y descubrimiento de placa correspondiente a la inauguración del Centro de Salud.

Luego, la comitiva se trasladará a El Saladillo, donde se inaugurará la nueva Escuela de Educación Primaria N°466, con el corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria, previsto para las 11,30 horas.

Insfrán se trasladará hacia el mediodía hacia La Picadita, sobre ruta provincial N°21, para dejar inauguradas dos importantes obras para esta localidad: el Centro de Salud, y luego la EPEP N°157, el JIN N°16 y el Ciclo Básico Rural.

Seguidamente los actos oficiales tendrán continuidad en la localidad de Mayor Edmundo Villafañe, departamento Pirané, donde primero se inaugurarán las refacciones y ampliaciones de la Escuela Especial N°20, tras lo cual se hará lo propio con el nuevo edificio del Centro de Desarrollo Infantil.

El acto central será la inauguración de las obras del Instituto Superior de Formación Docente “Victor Manuel Almenara”.

Viviendas

Durante un acto que encabezará a las 15,30 horas, el gobernador Insfrán entregará veinte viviendas a sus beneficiarios, en la localidad de Misión Laishí, estando previsto el acto en Juan Domingo Perón esquina Toribio Sánchez.

La jornada tendrá su última actividad en la localidad de Tatané, con la inauguración de las obras de refacción integral y ampliación del Centro Terapéutico “Dr Eduardo Macedo”, ubicado en Ruta Nacional °11.

Mercedes Cué recibirá un

nuevo Centro de Salud

La colonia aborigen Mercedes Cué de la jurisdicción de Mayor Villafañe recibirá de manos del gobernador Gildo Insfrán un nuevo Centro de Salud, que pasará a formar parte del sistema público de salud de la provincia.

Será en el marco de una serie de inauguraciones que el primer mandatario provincial encabezará este lunes 1° de septiembre en el sur provincial, estando previsto el arribo a esta comunidad a las 10,45 horas.

En ese momento, Insfrán, acompañado por la comunidad, realizará el corte de cintas y el descubrimiento de una placa recordatoria, dejando así formalmente inaugurada esta importante obra.

Se trata de un edificio con un total de 125 metros cuadrados construidos, donde la empresa constructora planteó una construcción en base a las necesidades comunitarias.

Cuenta con un acceso principal, sala de espera, galería, enfermería con sanitario, un consultorio odontológico y otro general que será destinado a la atención clínica y pediátrica.

Además, un sanitario para el público, depósito. El edificio será entregado con parquizado y tratamiento exterior, cerco perimetral, vereda y una cisterna de treinta mil litros, con tanque de reserva de 500 litros.

Villafañe

El Gobierno provincial entregará a la comunidad de Mayor Edmundo Villafañe dos obras educativas y un Centro de Desarrollo Infantil, durante la gira que encabezará el lunes 1° el gobernador Gildo Insfrán.

A las 13 está previsto el acto que encabezará el titular del Poder Ejecutivo, para inaugurar las obras de refacción y ampliación de la Escuela Especial N°20 que sumó un sector administrativo , otro pedagógico y de servicios.

En el administrativo, un acceso principal y la dirección, en el pedagógico, un aula multipropósito, un aula comedor, dos aulas más, cocina, sanitarios, sanitarios con equipamiento especial.

En cuanto al sector servicios, galerías internas, cisternas, patio de formación, mástil y patio cubierto.

A las 13,15 horas será la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil, con administración, lactario, sala para niños de dos, tres y cuatro años, cocina, comedor, sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida, otros sanitarios para niños y administrativos, dos patios cubiertos y un patio de juegos.