Insfrán insiste en elevar el tope del subsidio energético para la provincia y la región

Si bien a nivel nacional se definió un tope de consumo diferencial de 550 kW para los subsidios energéticos del Norte Grande (el tope es de 400 kW donde hay conexión de gas natural), la meta del Gobernador es que llegue a los 750 kW en verano, teniendo en cuenta que Formosa es electro dependiente.

El gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, participará hoy, 8 de septiembre de una nueva Asamblea de Gobernadores del Norte Grande donde insistiría que la provincia y la región tengan un costo diferencial de energía durante las épocas de altas temperaturas, en un contexto en el que comenzó a aplicarse la segmentación de subsidios a nivel nacional.

Según definió la Secretaría de Energía de la Nación, los consumidores serán categorizados en tres niveles. El Segmento de ingresos altos que está compuesto por los usuarios de mayor poder adquisitivo (con un ingreso equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales o más), segmento de ingresos medios y el segmento de menores ingresos (equivalentes a una Canasta Básica Total).

En el caso del segmento de altos ingresos el subsidio será retirado paulatinamente con la intención que estos usuarios paguen la tarifa plena de luz a finales de este año. Con respecto al segmento de ingresos medios se les subsidiará hasta 400 kW por mes, fijado como tope de consumo, y para los de menores ingresos no se retirará el subsidio.

En ese marco, el Gobierno nacional tomó en cuenta la solicitud del Norte Grande para aplicar un tope diferencial en las provincias que no cuentan con conexión de gas natural y en esas regiones el tope se eleva a 550 kW mensuales (se pagará la tarifa plena sobre el excedente).

Esfuerzo Formoseño

Debe destacarse que gracias a las gestiones del gobernador Insfrán los beneficiarios de la tarifa social de Formosa no debieron completar el formulario para solicitar el subsidio de energía. Esto se debió a que desde el 2019 la Provincia otorga el subsidio Esfuerzo Formoseño para aquellos usuarios de la tarifa social.

Con los datos del subsidio provincial, se envió una lista de más de 65 mil usuarios a la Secretaría de Energía de la Nación que permitió que los formoseños de menores ingresos sean registrados para mantener el subsidio, ante la posibilidad de que este sector tenga menos herramientas para realizar las gestiones digitales.

Época de altas temperaturas

No obstante, la intención de los gobernadores es que el tope sea mayor en el verano.

Durante la última Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, en Jujuy, Insfrán marcó que la provincia de Formosa, al igual que la región, es “energéticamente dependiente” y la época de altas temperaturas debe ser tenida en cuenta para aplicar los subsidios, ya que el consumo aumenta inevitablemente (por el uso de aires acondicionados y dispositivos similares).

Por ello, sostuvo que el tope de consumo a subsidiar durante el verano en la provincia debería ser de 750 kW mensuales, posición que fue acompañada por sus pares durante la asamblea pasada y que sería ratificada en el nuevo encuentro, que esta semana tendrá lugar en la ciudad de Resistencia, capital del Chaco.

Federalización de subsidios

En las diferentes asambleas del Norte Grande se viene manifestando la necesidad de federalizar los criterios de distribución de los subsidios, un ejemplo claro es el del transporte, un sistema tradicional de subsidios con fondos federales que priorizan el servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en desmedro del resto del país.

Por ello, resulta necesario aplicar el criterio de equidad que considere la situación particular del clima de la región norte y cumpla con la posibilidad de atenuar el esfuerzo fiscal del Estado, para que los esquemas de subsidios contemplen mayores criterios de equidad distributiva.

En esta línea, en la última asamblea de mandatarios, el gobernador Insfrán detalló que el Norte Grande consume el 13% de energía total del país, mientras que el AMBA es la que concentra el mayor porcentaje de consumo.

Justamente, al contar con conexión de gas natural y no tener temperaturas extremas en el verano, el AMBA corre con ventaja a la hora de ahorrar energía eléctrica, lo que no sucede en Formosa y en el resto del Norte argentino.

