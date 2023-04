Insfrán instó a estar atentos y no dejarse llevar por «mensajes fáciles» que tratan de «colonizarnos»

Durante el primer operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” de este 2023, el gobernador Gildo Insfrán se refirió a la importancia de tener memoria y distinguir entre los intereses de la oposición, alentando a los jóvenes a tomar la posta de este proyecto político.

Este encuentro entre pueblo y Gobierno se desarrolló este sábado 22, en la EPES N° 59 “Pabla Idoyaga” del barrio Antenor Gauna de la ciudad de Formosa, lugar donde un gran número de concurrentes recibió al primer mandatario provincial y pudo beneficiarse de diversas prestaciones.

De esta manera, el gobernador Insfrán, al brindar sus conceptos a los presentes, en primer lugar agradeció la presencia de la comunidad en este nuevo inicio del OPNGT edición 2023, y recordó cuando debido a la pandemia del COVID-19 se tuvieron que suspender.

“Nos dimos cuenta cuán importante es estar todos los sábados en un barrio de la ciudad o en un pueblo del interior. Porque no solamente es el hecho de vernos, sino el hecho de que, a través de este operativo, se ofrezcan soluciones inmediatas”, sostuvo.

Respecto al contexto económico, aseguró que no desconoce que “la economía está haciendo estragos”, sin embargo, consideró que esto “se resuelve cuando se ordena la política, ya que nunca puede estar por encima de la política, que es lo que plantean los sectores opositores”.

Expuso que, cuando alguien dice que hay que dinamitar todo, que hay que cerrar el Banco Central o bajar el gasto público porque es oneroso, significa que “hay que privatizar todo”, sosteniendo que “ya vivimos una etapa de privatización, pero estas son peores, porque no va a haber escuela pública, ni salud pública”.

Y preguntó: “Si eso ocurre, ¿quiénes son los que van a tener posibilidad de acceder a la educación y a la salud?”, afirmando que “solo la gente pudiente. O sea, desaparecerá la igualdad de posibilidades que nos da la justicia social”.

En este sentido, instó a todos y todas “a estar muy atentos y no dejarnos llevar por los mensajes fáciles que hoy nos llegan permanentemente a través de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación porteños, que tratan de colonizarnos a sus intereses. Para ellos solo somos meros números”.

“En cambio, para nosotros, todos somos seres humanos”, subrayó el primer mandatario y recordó que Juan Domingo Perón, cuando el mundo se dividió en capitalista y comunista, propuso una tercera posición, con las tres banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social.

De este modo, enfatizó en que “esa es la base de nuestra doctrina”, señalando que el objetivo siempre es “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

Elecciones

provinciales

Además, Insfrán hizo mención a la reunión que mantuvo con los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia, para explicarles sobre las elecciones de cargos provinciales a desarrollarse el 25 de junio.

Sobre esto, manifestó que, frente a quienes aparecen solamente durante la campaña electoral con palabras elocuentes, descalificando, creando discordia y odio, el pueblo debe identificar “cuáles son sus objetivos, porque ellos no nos dicen cuáles son, pero ya vimos cómo utilizaron la desgracia de tener fallecidos en Formosa (en la pandemia) para poder posicionarse por un cargo”.

Fue así que recordó que durante el mayor pico de contagios de coronavirus, el actual jefe de campaña de la oposición era el abogado que presentaba los escritos y quien dictaminaba en contra de los intereses del pueblo de Formosa era un juez federal.

“Todo esto les sirvió para tener un cargo de diputado nacional, para ser diputados a nivel provincial y algunos concejales”, insistió el Gobernador y solicitó “no olvidar y analizarlo, porque a veces la memoria es un poco frágil y uno se olvida pronto”.

Congreso del PJ

Asimismo, al referirse al próximo Congreso Nacional del Partido Justicialista a celebrarse el 16 de mayo y tras la decisión personal del presidente de la República, Alberto Fernández, de no presentarse a una reelección, Insfrán resaltó que “esto permite empezar a trabajar y estoy seguro que vamos a estar todos unidos, organizados y solidarios”.

Reafirmó que es el pueblo el que elige a quienes se presentan a elecciones, alentando a los jóvenes a tomar la posta de este proyecto político.

“El Modelo Formoseño está basado en la doctrina nacional justicialista. No es un invento nuestro. Nosotros solamente lo convertimos en un modelo, en una realidad y tiene que seguir, y los que tienen que seguir son los jóvenes que tienen que ir tomando la posta”, indicó el titular del Poder Ejecutivo provincial.

Orgullo

Y destacó que, cuando escucha expresarse con tanta claridad a los y las jóvenes, “la verdad que me siento orgulloso, la claridad conceptual es admirable”, remarcando el compromiso que tienen para buscar que el bienestar llegue a cada uno de los formoseños viva donde viva. “Eso es lo importante”, aseguró.

En esta línea, diferenció a Formosa de los porteños, marcando que en el territorio provincial las decisiones y acciones se replican de igual manera para cada uno.

Por eso, al finalizar, insistió en que “hay que tener memoria” porque hay un sector que se pone contento y aplaude el hecho de que se saquen recursos a la provincia “por el solo hecho de tener la posibilidad de ser Gobierno y eso demuestra la incapacidad de proponer un proyecto mejor y convincente. Pero no lo hacen, solo buscan el atajo y por el atajo es muy fácil de perderse”.

Sin embargo, al finalizar, aseveró que “nosotros tenemos un camino muy claro y ese camino lo vamos a seguir transitando todos juntos”.