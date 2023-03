Insfrán: «Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza»

Junto al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al dar inicio en Formosa al Seminario “ForCIC BootCamp 2023 – Edición Litoral”, destinado a la prevención de los delitos informáticos, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, marcó la importancia del trabajo articulado para enfrentar al cibercrimen.

El mandatario hizo uso la palabra en el acto de apertura de estas jornadas que incluirán talleres de ejercicios, presentaciones de especialistas nacionales e internacionales, entre otras actividades de capacitación práctica y técnica de las que participan policías y fiscales de las provincias de Formosa, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Córdoba.

“Nadie puede negar que hoy vivimos en un mundo muy interconectado, y esa interconexión ha cambiado totalmente el modo de relacionarse social, económica y políticamente. Entonces hay que estar preparados”, esbozó.

En ese sentido, recordó cuando “en el 2005, 2007 empezábamos a hablar de la fibra óptica todos nos miraban como si fuera una cosa extraña y decíamos que estábamos soterrando, explicando para qué servía eso”.

“Por supuesto que hoy no hace falta explicarlo porque todos ya lo conocen y saben los beneficios que esto trae”, afirmó.

Ahondando en el tema, destacó que “llegamos ya a soterrar más de 2500 kilómetros de fibra óptica en el territorio de la provincia”, poniendo ello de resalto, teniendo en cuenta que “estamos en un vasto territorio, son 72.066 kilómetros cuadrados que tiene Formosa, llegando inclusive hasta parajes que están en lugares aislados, los que hoy tienen el servicio de Internet”.

Además, “tenemos más de 1750 conectividades en distintos lugares como oficinas públicas, dependencias policiales, escuelas y plazas, que son usadas en forma gratuita”, remarcó.

Del mismo modo, mencionó al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, realzando que “al lado se está construyendo el Instituto Politécnico, pero mientras tanto ya hay carreras que se están dictando, como Mecatrónica o Desarrollo de Software”.

Y añadió que “muy prontamente se van a empezar a dictar las Tecnicaturas en Química Industrial y Telecomunicaciones”, acotando que a ello se sumará la presencia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que funcionará en ese predio, y la Universidad Provincial de Laguna Blanca, con sede en esa localidad del interior formoseño.

“Todas estas carreras que se están dando tienen que ver con este nuevo mundo que estamos viviendo. Por eso es la importancia que hay que darles”, significó el Gobernador, ya que “no queremos estar muy atrás de lo que va a ir sucediendo en el mundo”.

Jornadas

A su vez, respecto de las jornadas “ForCIC BootCamp Litoral 2023”, Insfrán enfatizó que en ese marco “las distintas instituciones nacionales y provinciales, judiciales; todos juntos vamos a formar una comunidad”.

“Aquí viene algo que alguien ya dijo hace mucho tiempo: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza –subrayó-. Esto hay que tenerlo en cuenta porque somos muy propensos a las cuestiones de jurisdicciones. Y en esta situación no existen jurisdicciones, porque así como con la tecnología hay cosas muy buenas, también los que cometen delitos la utilizan para realizar cosas muy malas”.

En consecuencia, planteó que “si nosotros no armamos en serio una comunidad en donde trabajemos articuladamente, la lucha siempre va a ser desigual, porque si ellos (los delincuentes) algo tienen es eso, trabajan muy mancomunadamente”.

“No hay otra forma de combatir estos delitos que hoy azoran al mundo, ya que la mayoría son cibernéticos y se hacen de zonas remotas”, advirtió.

Para finalizar, expresó que “estamos muy felices de que este encuentro tan importante del Litoral, donde están las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Córdoba, se haga en nuestro territorio. Los recibimos con los brazos abiertos y con mucho gusto, por supuesto”.