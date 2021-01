Insfrán: “No me interesa perder una elección si tengo que salvar la vida de un formoseño”

Compartir

“Este es un año electoral y voy a seguir trabajando en la política sanitaria, defendiendo la salud y la vida de todos los formoseños”, aseguró el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, marcando que la provincia “tiene los mejores indicadores del país” en la lucha contra la pandemia.

Fue en el marco de la conferencia de prensa que ofreció ayer junto al ministro de Educación de la Nación, el doctor Nicolás Trotta, en la Casa de Gobierno de Formosa, sede del Poder Ejecutivo Provincial.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el primer mandatario provincial confirmó que el inicio de las clases del ciclo lectivo 2021 está previsto para el 2 de marzo próximo, esclareciendo que ello queda supeditado a la situación epidemiológica, a los efectos de garantizar el retorno seguro de los estudiantes a las aulas.

En sentido, expuso que “a pesar de la pandemia vamos a seguir con los programas de inicio de clases, como son todos los artículos que necesitan los educandos para realizar sus estudios, los cuales reciben todos los alumnos de la provincia, sean de educación pública o de gestión privada”.

De igual modo, anunció que “vamos a seguir inaugurando las obras que tenemos pendientes”, destacando que “tenemos más de cien escuelas que están esperando el momento de su inauguración”.

A su vez, el titular del Ejecutivo Provincial se mostró esperanzado porque la llegada de la vacuna contra el COVID-19 “nos pueda ir dando mayor posibilidad de visitar (localidades de la provincia) como estábamos acostumbrados en años anteriores”.

“La pandemia nos dificulta bastante y nos limita en muchas cosas, no solamente a nosotros”, remarcó, cuestionando que “por ahí escucho a algunos que hablan y preguntan cosas como si fuera que esta situación es solamente en Formosa, pero cuando hablamos de pandemia no estamos hablando sólo de Formosa, sino del país”.

Aseveró que “cuando se pretende criticar a la provincia, con todo orgullo cada uno de nosotros tenemos que levantar la frente y decir que Formosa tiene los mejores indicadores del país”.

Política sanitaria

Categórico, el gobernador Insfrán subrayó que ello “se debe a una política sanitaria”, enfatizando que “no voy a confrontar con ningún formoseño por una cuestión electoral”.

“Este es un año electoral y voy a seguir trabajando en la política sanitaria, defendiendo la salud y la vida de todos los formoseños”, aseguró.

Tajante, reafirmó que “a mí no me interesa perder una elección si tengo que salvar la vida de un formoseño. Esto quiero que quede en claro”.

“No voy a entrar en discusiones ni en confrontaciones con nadie porque hoy tenemos que estar todos juntos. El único enemigo que tenemos es el virus, nosotros y el mundo. No es solamente un hecho que ocurre en Formosa”, concluyó.

