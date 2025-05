«Insfrán no puede volver a presentarse, lo dijo la Corte», afirmó Juan Sebastián Montoya, candidato a convencional por la UCR

Tras el cierre oficial de listas, la provincia de Formosa entra en la recta final hacia las elecciones del próximo 29 de junio, en las que se elegirán convencionales constituyentes, diputados provinciales y concejales. En este contexto, Juan Sebastián Montoya, candidato a convencional constituyente por la Unión Cívica Radical, se refirió al alcance histórico de esta convocatoria y fue contundente respecto al futuro político del actual gobernador: “Insfrán no puede volver a presentarse, lo dijo la Corte Suprema”.

Montoya, quien se postula por primera vez para un cargo electivo, señaló que viene trabajando en el tema constitucional desde hace más de dos años, desde que impulsó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que derivó en el fallo que declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia.

“Para mí esta es la madre de todas las batallas. Más allá de las otras categorías en juego, la Convención Constituyente es la más importante. Reformar la Constitución es una oportunidad para ampliar derechos, pero también para corregir excesos como el del artículo 132, que habilitaba la reelección indefinida y que ya fue declarado inconstitucional”, sostuvo.

Montoya aseguró que la posibilidad de una nueva candidatura de Gildo Insfrán está descartada. “No porque lo diga yo, sino porque lo dijo la Corte Suprema en un fallo contundente. Ese fallo no solo declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, sino que además afirmó que Insfrán fue elegido burlando el sistema republicano. Es un gobernador ilegítimo”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que se incluya una cláusula transitoria en la nueva Constitución que permita reinterpretar su aplicación y habilitar una nueva postulación del actual gobernador, Montoya fue tajante: “La Corte ya puso un límite. Cualquier intento de habilitarlo nuevamente enfrentará acciones judiciales. No hay margen para reinterpretaciones cuando el máximo tribunal del país ya ha sido claro”.

Para el candidato de la UCR, lo que está en juego en la elección del 29 de junio es mucho más que una reforma constitucional. “Formosa tiene una oportunidad histórica de dejar atrás el modelo del poder perpetuo. Esta Convención puede marcar un antes y un después, y debe hacerlo garantizando la alternancia y la vigencia de un verdadero sistema republicano. El pueblo tiene la palabra”, concluyó.