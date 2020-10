Insfrán: “Nuestra prioridad es la salud y la vida de los formoseños y las formoseñas”

Compartir

Linkedin Print

“Nuestro estatus sanitario no es casualidad: es el resultado de las medidas sanitarias que hemos tomado a tiempo y que hemos sostenido a pesar de las operaciones políticas y mediáticas en contra”, manifestó el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario provincial puso de resalto que “el ingreso ordenado y administrado a nuestro territorio es una de las medidas que hacen de Formosa la provincia con menos contagios del país”.

En ese sentido, puntualizó que “ya han ingresado más de 5500 personas a nuestra provincia cumpliendo con los protocolos sanitarios”, al tiempo que remarcó: “Sabemos de las personas que aún aguardan su permiso y agradecemos su paciencia, ya que esta forma de ingreso controlado es la única que ha demostrado ser seguro para cuidar a los 640 mil formoseños y formoseñas, asumiendo además el Gobierno provincial los costos del alojamiento y la atención médica que ello implica”.

“Las rápidas acciones de bloqueo, rastreo de contactos y búsqueda activa de casos nos permitieron controlar los contagios en la provincia –aseveró-. Hoy solo se encuentran bloqueadas preventivamente dos localidades (Clorinda y Belgrano), sin que se verifique circulación viral comunitaria en la capital de Formosa”.

De igual modo, significó que “la atención integral de la emergencia con todos los organismos del Estado y la articulación con los Municipios, el fortalecimiento del sistema público de salud con un alerta epidemiológico permanente y con un hospital monovalente exclusivo para enfermos de coronavirus, nos permiten enfrentar adecuadamente a la pandemia”.

“Esta estrategia resulta exitosa no solo por los indicadores sanitarios que tiene la provincia, sino también por el compromiso de un pueblo unido, organizado y solidario que decidió actuar de manera responsable y consciente ante el peligro que enfrentamos”, enfatizó, categórico, el gobernador Insfrán.

Hizo notar que “cuando se tienen en claro las prioridades, no se tienen dudas”, revalidando que “nuestra prioridad es la salud y la vida de los formoseños y las formoseñas”.

“Hasta el momento no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento por coronavirus y cada vida que hemos logrado salvar nos marca el camino que debemos seguir. En Formosa no se rinde nadie”, sentenció.

Reunión del Consejo

Como todos los días desde que irrumpió la pandemia del coronavirus en la Argentina, el gobernador Insfrán presidió la reunión diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

En ese marco, el titular del Ejecutivo formoseño resaltó que “en Formosa priorizamos defender la salud y la vida de la población frente al enorme riesgo que significa el COVID-19 y por sobre cualquier otro interés”.

Por ello, marcó, “nos llena de alegría la recuperación de otros siete pacientes con alta médica de nuestro Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, sumando 12 en la semana y 124 recuperados en total desde el inicio de la pandemia”.

“Nos preparamos para este desafío, con un sistema público de salud fortalecido, con equipamiento adecuado y con el profesionalismo y compromiso del personal de salud en el cuidado de cada persona afectada y de sí mismo –insistió-. Este trabajo mancomunado de pueblo y Gobierno nos permite no tener que lamentar el fallecimiento de ningún comprovinciano por coronavirus hasta el momento”.

Por último, aseguró que “unidos, organizados y solidarios, venceremos cualquier adversidad”, concluyó.