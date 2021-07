Insfrán: “Nuestros candidatos representan al Modelo Formoseño”

Compartir

De cara a las PASO del 12 de septiembre, el gobernador de la provincia Gildo Insfrán, encabezó el acto de lanzamiento de los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, que se realizó ayer a las 18 horas en el Club San Martin de la ciudad capital.

Con un discurso que instó a la unidad de los militantes y una convocatoria para el trabajo conjunto evitando confrontaciones, el primer mandatario analizó además la actualidad de la pandemia por coronavirus.

Durante el acto fueron presentados los precandidatos Ramiro Fernández Patri y Elena García, y los suplentes Adrián Areco y Cristina Mirassou, quienes estaban presentes en el escenario, acompañados por el vicegobernador Eber Solís y el intendente capitalino Jorge Jofré.

Al iniciar se realizó un minuto de silencio en memoria de las más de mil víctimas por coronavirus de la provincia.

“Ellos representan el Modelo Formoseño, que le quede claro a cada uno de ellos que no es ningún mérito individual, el mérito que hoy tienen es una mochila pesada que tiene que responder al Modelo Formoseño (…) Son nuestros mejores candidatos, dejemos todas cuestiones que nos puedan inquietar de lado y pensemos en la marcha que nos identifica: todos unidos venceremos” pidió Insfrán.

El mandatario solicitó a los militantes “un esfuerzo más” para trabajar durante esta campaña política al tiempo que reconoció que hay cierto descontento fomentado desde la oposición a través de redes sociales por las medidas tomadas en Formosa para frenar el avance del virus.

“Nosotros no nos escondemos en el anonimato para decir nuestras cosas, quien lo hace, es porque no dice la verdad. Cuando uno dice la verdad, lo hace mirando a los ojos, como nosotros en nuestro jardín no sembramos el odio sino el amor como dice el Pepe Mujica” señaló.

Al hablar sobre el descontento que pudiera existir incluso en el seno de algunas familias peronistas, entre los hijos adolescentes, sobre una supuesta restricción de libertades por parte del gobernador, explicó que no se trató de eso, sino de “algo que les hicieron creer”, por lo que pidió hablarlo en familia y entender que eran momentos donde debía primar la vida, por sobre el peligro latente de un virus que acechaba al mundo entero.

Pandemia

En el inicio de su discurso, Insfrán aclaró que no se trataba de “festejar nada” sino de un reencuentro entre militantes para hablar de la nueva normalidad que exige el coronavirus, en el marco de un acto electoral que se aproxima.

Dijo que esta campaña, con una elección atípica, distinta a la que se acostumbra, exigirá continuar cumpliendo los “protocolos de vigilancia” para evitar contagios, usando correctamente el barbijo en la visita a los vecinos.

“El año pasado tuvimos que lamentar una sola muerte de un formoseño, eso no fue producto de la casualidad, sino producto de las medidas sanitarias que se han tomado y el compromiso que ustedes han hecho para que podamos sostenerlo” recordó y lamentó que poderes fácticos como los medios masivos de comunicación porteños con ayuda de sectores de la justicia federal, inclusive hayan intentado derribar las medidas sanitarias que sostuvo Formosa.

Incluso señaló que el máximo tribunal de la Argentina emitió fallos que pusieron a prueba el sistema sanitario, a los que Formosa respondió como debía, y aun así no lograron conformarlos. “Yo la verdad que de ellos nunca esperé nada bueno, ni esperaré nada bueno, los porteños a mí no me quieren, lo lamento por ellos” ironizó.

No obstante se manifestó dolido y entristecido porque algunos comprovincianos hayan colaborado con estas actitudes, llevando a los resultados sanitarios actuales.

“Porque nosotros queríamos sostener la salud y la vida de los formoseños a toda costa, esperando mientras los científicos del mundo trabajaban por alguna medicina que pueda combatir contra este virus que no conocíamos su comportamiento, los efectos y todavía no conocemos las secuelas” explicó.

Dijo que con el tiempo se empezó a avizorar la posibilidad de una vacuna y el sector más radicalizado consideró que se trataba de “veneno”, que existía una “infestadura” e incluso el mismo presidente de la Nación fue denunciado penalmente por haberlas comprado.

Lamentó Insfrán que “el mundo capitalista, liberal, cinco países se apoderaron de casi el 80% de las vacunas, para hablar de nuestro continente y Norteamérica Estado Unidos, compró cinco veces más de la vacuna que su población”.

Medidas

Al responder a las críticas que recibieron las últimas flexibilizaciones dispuestas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia “Enrique Servián” Insfrán señaló que “todas las medidas que hemos tomado hasta hoy y vamos a seguir tomando responden a la situación epidemiológica que tiene nuestro pueblo, y nuestra situación como provincia”.

Destacó que Formosa es la primera provincia en vacunar a todos aquellos que puedan recibirla, o sea “desde los 18 años para arriba y ya estamos vacunando la segunda dosis” y adelantó que tras recibir una partida, la campaña continuará.

En ese mismo sentido lamentó que quienes criticaban la compra de vacunas por parte del gobierno nacional, sean los primeros en “poner el bracito” para vacunarse y señaló que “van a ver ahora cuando se tengan que vacunar los niños de 12 hasta 17 años cómo van a ir con sus hijos también para que le pongan la vacuna”.

A ellos les reclamó coherencia aunque aclaró que “a mí me alegra, yo no hago distinción por partido político o religión, a mí me interesa la vida de todos, quiero que todos estemos lo más protegidos posible”.

A renglón seguido Insfrán aclaró que la población contará con las dos dosis de la vacuna y explicó que de todas formas se puede contraer coronavirus, aunque evitando una forma grave, e incluso llegar a terapia intensiva, disminuyendo el índice de mortalidad.

Convocatoria

Al dirigirse a los militantes que coparon el club San Martín, el gobernador les dejó una tarea para el hogar: “Ahora demos rienda suelta a todas las cosas que veníamos guardando, porque nos han tratado de todo y teníamos que callar, nos han hecho de todo y tuvimos que aguantar y no porque no nos daba el cuero para hacerlo, sino porque en esta situación de pandemia respetamos al otro, y la mejor manera de hacerlo es cuidándonos y cuidando a la gente que nos rodea, eso hicimos por eso nos callamos y por eso no decíamos nada, pero ahora llegó el momento” advirtió.

Recordó Insfrán que por la pandemia se intentó suspender las PASO en acuerdo con la oposición, en el caso de partidos que tenían una sola fórmula y señaló que hubo una negativa.

Dijo que “epidemiológicamente hablando, no es adecuado, pero lo vamos a hacer, barbijo y hablar con cada uno como siempre lo hemos hecho, estar con el que más necesita”.

Antes de cerrar, destacó que el Presidente Alberto Fernández se trató tres objetivos claro: “unidad del Frente de Todos, ya lo logró, vacunas para todos, lo está logrando y mejoramiento de los índices económicos, que también lo está logrando” al tiempo que advirtió que “ a esto no lo van a leer en los diarios de mayor tiraje ni en los canales del puerto de esos que no me quieren, pero estamos en paz, ellos no me quieren a mí, yo tampoco a ellos”.

