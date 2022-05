Insfrán participó de la reunión del Consejo Federal Hidrovía

Compartir

Durante su intervención, abogó por una flota mercante nacional y obras de infraestructura para la cuenca del río Paraguay.

Ayer, viernes al mediodía, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, formó parte de la reunión que llevó a cabo el Consejo Federal de Hidrovía con el objetivo de presentar y poner en funcionamiento el Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión que llevará adelante el proceso licitatorio de la vía navegable Paraná-Paraguay desde una perspectiva federal.

Además, estuvieron el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; y la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; como así también otras autoridades nacionales y provinciales competentes en el tema.

Al tomar la palabra, Insfrán sostuvo que “siempre se habla de la hidrovía Paraná – Paraguay”, pero “lastimosamente todo este tiempo en el río Paraguay no se hizo absolutamente nada”.

«Festejo, por supuesto, esta decisión del señor presidente de conformar este Consejo Federal de Hidrovía en donde podamos tener la oportunidad de que estén todos los que participan en la toma de decisiones para el tránsito de esta hidrovía», resaltó.

En ese marco, indicó que, por la provincia de Formosa, pasan entre 17 y 19 millones de toneladas «de distintos productos», por año, que van desde «granos, minerales de hierro, conteiner» y explicó que “nosotros no podemos aportar absolutamente nada porque los únicos que pasan por ahí son las barcazas paraguayas, brasileñas, bolivianas.

«Tenemos impedimentos legales que algunas de las dependencias de ustedes sacaron y hacen imposible que nosotros podamos utilizar esas barcazas para poder cargar las pequeñas cosas que producimos, porque también tenemos puerto, pero en nuestro puerto no pueden parar esas barcazas y cargar nuestra producción», expuso.

Y aclaró que, «por supuesto que no hubiera estado planteando esta cuestión si hubiéramos tenido una flota mercante nacional».

En ese sentido, el gobernador expresó que su deseo es que «tengamos nuevamente una flota mercante nacional», porque «como decía Coqui (Capitanich), todas bajan del norte hacia el sur y no hay ninguna que suben del sur hacia el norte», por lo que consideró que «estas cosas tenemos que corregir y yo creo que este es el ambiente propicio».

También abogó por políticas y obras de infraestructura para la cuenca del río Paraguay, ya que, con ello «se dará un mayor impulso a la producción y comercialización de bienes locales y regionales, fortaleciendo la equidad territorial».

«Nosotros venimos peleando hace mucho tiempo en soledad sobre el tema del río Paraguay y yo no soy iluso, mi deseo como peronista es tener una Flota Mercante Nacional» reiteró; y reconoció: «Pero sé que las condiciones hoy no están dadas, ni tampoco es desarmar cuestiones que se armaron en mucho tiempo, no se puede resolver de la noche a la mañana».

Por último, Insfrán señaló que «sí hay resoluciones que dependen de ustedes que, en estas condiciones, también podemos aportar nosotros nuestro granito de arena». «Yo les pido que cuando se trate un tema de Formosa tengan en cuenta estas cuestiones», concluyó.

