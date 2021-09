“Insfrán perdió contra la oposición unida, es el peor resultado en decenas de años”

Compartir

El dirigente de la Unión Alfonsinista en Formosa, Carlos Toloza hizo un análisis de los resultados electorales de las PASO y aseguró que “Insfrán perdió con el 48,15% contra el 51,5% de la oposición unidad”, se trata del “peor resultado en decenas de años y elecciones”.

Primero, Toloza indicó que “las urnas hablaron en Formosa y lo hicieron contra el gildismo gobernante, que después de decenas de años y de elecciones consecutivas perdió una elección contra los candidatos opositores, aunque de manera individual su candidato Ramiro Fernández Patri haya ganado la elección con el 48.15%. Después vino el ex juez Fernando Carbajal de Juntos por Formosa Libre con el 28.9%, la concejal Gabriela Neme de Estamos con Vos del peronismo disidente con el 19% y Diego González del partido ‘Principios y Convicción’ con el 2.6%. Escrutadas la totalidad de los votos, el resultado arroja un 48.15 para el gildismo y el 51.5% para la oposición”.

“Una dura e inusitada derrota electoral sufrió el Modelo Formoseño de Gildo Insfrán que nunca perdió una elección desde 1995, cuando asumió su primer mandado como gobernador. Si bien se advertía la debilidad electoral del gobierno y de su candidato a diputado nacional, nadie imaginaba esta derrota ominosa. Aunque silenciada por los medios de comunicación formoseños, la inmensa mayoría del gobierno provincial, salvo escasos casos que informan desde una vereda de la verdad informativa. La propia oposición no salía de su sorpresa y revisaba los números una y otra vez”, aseveró.

Seguidamente expuso el dirigente que “el resultado histórico en la localidad de María Cristina, donde Juntos por Formosa Libre ganó la elección 500 a 400 votos, y en otros distritos del departamento Ramón Lista como Tucumancito, más los buenos resultados de El Chorro y El Potrillo, daban un fuerte indicio de que la elección sería perdida por el modelo provincial y que la oposición se llevaría un triunfo contundente al fin, vista la historia electoral provincial”.

Destacó que Juntos por el Cambio mantuvo, en líneas generales, su porcentual de votos, que logra elección tras elección y el peronismo disidente irrumpió fuertemente, aunque no alcanzó ni de cerca las expectativas que exponía su candidata Gabriela Neme, convencida de que ganaría en soledad el comicios, para ella el exiguo 19% tiene gusto a poco; por otro lado Diego González realizó una buena elección superando el mínimo exigible del 1.5% para pasar a las elecciones del 14 de noviembre, lo hizo con holgura al obtener el 2.6% de los votos.

Por otro lado, Toloza recordó que “tras conocerse los resultado Carbajal, rodeado de los principales dirigentes de la alianza, dio una conferencia de prensa con palabras acertadas, sumamente cuidadas y serenas, afirmando que el gobierno había sido derrotado y que comenzaba una nueva etapa en la vida formoseña, pidió la derogación inmediata del Consejo del Covid, la designación de todos los ministros faltantes, la devolución de los derechos propios de la Legislatura y la vuelta del gobierno a la legalidad y al estado de derecho”.

Vale decir que en la conferencia del ex juez federal decenas de militantes y dirigentes de Juntos por Formosa Libre se reunieron en la sede de la alianza; acompañaron entre otros Emilia Maciel Martín Hernández, Luis Naidenoff, Carlos Lee, Ricardo Buryaile, Carlos Toloza y Enrique Ramírez.

