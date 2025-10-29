Insfrán se reunió con intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento

Este miércoles 29 de octubre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se reunió con los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia.

El fin del encuentro, explicó el mandatario, fue dialogar sobre las recientes elecciones “y los desafíos que tenemos por delante”.

“Celebramos la participación del pueblo formoseño en las dos elecciones realizadas este año, ratificando su compromiso democrático, madurez ciudadana y que es artífice de su propio destino”, sostuvo.

Asimismo, Insfrán ratificó que, el último domingo, “el Frente de la Victoria triunfó nuevamente en todas las ciudades y pueblos de la provincia, con el voto de confianza de una comunidad esclarecida que apoya las políticas de inclusión y desarrollo del Modelo Formoseño, y que está en contra del ajuste sobre los más débiles que representa el Gobierno nacional”.

“Felicité a todos los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento por el trabajo realizado, y hago extensiva la felicitación a todos los militantes del campo nacional y popular de Formosa”, expresó.

Por último, el Gobernador reiteró que “seguiremos unidos, organizados y solidarios, trabajando para el desarrollo de Formosa” y aportando “desde aquí para reconstruir una Patria justa, libre y soberana”.