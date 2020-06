Insfrán: “Seguiremos trabajando sin descanso para que el pueblo formoseño viva cada vez mejor”

Compartir

Al presidir desde la Casa de Gobierno, vía teleconferencia, la entrega de 48 viviendas en la localidad de Clorinda, el gobernador Gildo Insfrán reiteró su compromiso de “seguir trabajando sin descanso para que el pueblo formoseño viva cada vez mejor y para que podamos combatir en serio esta pandemia sin que caiga un solo soldado de Formosa”.

Este viernes 26, el primer mandatario formoseño encabezó, a través de videoconferencia, desde la sede del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) en la capital formoseña la entrega de títulos y llaves a los flamantes nuevos propietarios de las 48 viviendas del barrio “Intendente Juan Federico Crivelli”, en Clorinda.

En lo que fue la primera entrega de unidades habitacionales dentro de este esquema de cuarentena por la pandemia del COVID-19, al hacer uso de la palabra el doctor Insfrán recordó al exintendente Crivelli, quien falleciera el 10 de junio del año pasado, saludando a sus familiares. “Freddy Crivelli, un amigo, un compañero, los mejores de los recuerdos y los mejores de los conceptos para él”, manifestó el primer mandatario.

“Es un primer acto en medio de la pandemia que con la tecnología lo llevamos adelante, hoy es un día fresco y este ambiente es un ambiente frío, pero tenemos que acostumbrarnos un tiempo más”, señaló el gobernador Insfrán.

Resaltó que “ante una profunda crisis mundial por la pandemia, en Formosa y fundamentalmente ahí en Clorinda, hoy podemos estar poniendo fin a un asentamiento irregular, a formoseños y formoseñas que estaban en un lugar público y que hoy, gracias a estas 48 viviendas, van a tener su casa propia, es decir un pedazo de suelo formoseño en donde van a poder realizarse como personas, como familias y como comunidad”.

“Quiero expresar desde aquí mi sincero cariño, afecto y compromiso de seguir trabajando sin descanso para que el pueblo formoseño viva cada vez mejor y para que podamos combatir en serio esta pandemia sin que caiga un solo soldado de Formosa”, enfatizó, categórico, ratificando que “vamos a ir tomando las medidas necesarias”.

En ese sentido, a los beneficiarios clorindenses les dijo: “Ustedes están ubicados en un lugar muy difícil, lo sé y sigo a diario. Sé de la preocupación que tienen por la situación fronteriza, puedo quiero decirles que se queden tranquilos porque vamos a ir tomando las medidas necesarias para que estén protegidos”.

“Nuestro sistema de salud está fortalecido”, remarcó el titular del PEP, indicando que “hasta ahora los casos que se han dado en la provincia de Formosa han sido casos importados, no tenemos circulación viral y los casos que se van dando los vamos bloqueando de tal manera que no llegue a ocurrir lo que está sucediendo en otras partes de nuestra querida Patria”.

Apuntó que “eso no nos alegra, nos pone tristes porque nosotros sabemos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie, nadie se realiza en una Nación que no se realiza y nadie se realiza en un continente que no se realiza”, marcando que “son momentos difíciles, estas medidas restrictivas a nuestro deambular a veces nos ponen de mal humor y es lógico que así sea porque son modos de vida que tenemos que ir adecuando a estas circunstancias”.

Medidas sanitarias

A su vez, el gobernador Insfrán refirió que “llevamos más de cien días en que todos los días nos reunimos para saber el estado de situación de cada punto de la provincia y desde ahí vamos tomando las medidas necesarias” para enfrentar la pandemia.

En esa línea, aludiendo al accionar de sectores de la oposición, demandó que “las cuestiones que hacen a la política partidaria, a las cosas pequeñas, debemos dejarlas para otro momento”.

“Digo esto para aquellos que utilizan las redes sociales para llevar temor en todos ustedes, para crear situaciones que incomodan, que nos quieren hacer aparecer que tomamos medidas por hacer sufrir, por crear inconvenientes de convivencia entre nosotros, muy lejos está de eso”, recalcó, enfatizando que “las medidas sanitarias que tomamos están basadas en principios científicos para proteger la salud de los 640 mil formoseños”.

Finalmente, aclaró que “estas obras no fueron hechas por el Programa Hábitat; sino por el Instituto Provincial de la Vivienda, con recursos puros y exclusivamente del Tesoro de la provincia de Formosa y el terreno donado por el Municipio de la ciudad de Clorinda”.

“Muchas gracias por el afecto que siempre me han brindado, les deseo que disfruten de este nuevo lugar, de estas nuevas casas. Muchas gracias a todos y todas, los abrazo fuerte, con el aprecio y el cariño de siempre”, concluyó.