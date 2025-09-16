Insfrán sobre el PAIPPA: «Es sinónimo de justicia social en el campo»

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, celebró este lunes 15 de septiembre, un nuevo aniversario del PAIPPA y lo catalogó como “un programa revolucionario” que transformó la realidad de las familias rurales.

“Hace 29 años nacía este revolucionario programa destinado a las familias rurales de Formosa, transformando su realidad con más oportunidades, servicios, derechos y desarrollo en sus chacras”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario aseguró que el PAIPPA “es sinónimo de justicia social en el campo”, como así también “es producción con productores, para un mejor presente y un futuro próspero de las familias paipperas”.

E hizo extensiva sus felicitaciones a todos los paipperos y paipperas de la provincia.