Insfrán sobre informes en medios nacionales: “Son una falta de respeto al pueblo de Formosa”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán rechazó los sucesivos informes periodísticos a nivel nacional calificándolos como “ataques de medios concentrados porteños” subrayando que “les duele que tengamos cero fallecimientos por Covid- 19”.

“Creo que no es un ataque a quien les habla, sino al Gobierno Nacional, parte del golpe blando que la derecha argentina está llevando adelante. No se justifica, ni se quiere reconocer que haciendo las cosas como corresponde, se puede tener este estatus sanitario”, manifestó el primer mandatario provincial en la conferencia que ofreció en el marco de la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

Ironizó planteando que “si este estatus sanitario hubiera sido el de la CABA, se imaginan que estarían pidiendo un Premio Nobel para el intendente de la capital”.

“No toleran que Formosa tenga 166 casos diagnosticados, 112 recuperados, 37 activos y un hospital monovalente, exclusivamente para la atención de estos pacientes, y que tengamos cero fallecimientos por COVID”, aseveró el titular del PEP.

Hizo notar que “tenemos en este momento 761 personas en cuarentena y 17.900 tests realizados que nos dan un índice de positividad del 0,93%”.

Categórico, recalcó que “esto es lo que les duele”, marcando que “atacándonos a nosotros atacan al Presidente”.

En ese sentido, recordó que “cuando el presidente Alberto Fernández vino el 28 de mayo pasado no fue noticia lo que vino a inaugurar. No teníamos un solo caso, en plena pandemia, y vino a inaugurar un hospital de alta complejidad que se está dedicando exclusivamente a la atención de estos casos y también un polideportivo, que se acondicionó con 240 camas, para los casos leves”.

Sin embargo, “la noticia fue el abrazo que nos dimos y el haber elogiado el modelo formoseño”.

“No lo tomo como un ataque personal”, significó el gobernador Insfrán, aunque sí sentenció que se trata de “una falta de respeto al pueblo de Formosa, que elige ya que tenemos elecciones libres y democráticas cada dos años”.

Para finalizar, contundente, afirmó que “cuando dicen estas cosas no solo es el ataque a quien les habla, sino al pueblo, y es parte del golpe blando que la derecha argentina puso en funcionamiento”.