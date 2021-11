Insfrán sobre la oposición: «Pueden hacer todas las alianzas que quieran pero el pueblo formoseño sabe de dónde viene y hacia dónde va»

Compartir

El presidente del Partido Justicialista Formosa, el gobernador Gildo Insfrán encabezó ayer un encuentro con la militancia en la localidad de Cabo Primero Lugones (departamento Patiño). Lo acompañaron el vicegobernador Eber Solís, el presidente de la Comisión de Fomento Norman Torres, los candidatos a diputados nacionales Ramiro Fernández Patri y Elena García, los candidatos a diputados provinciales Agustín Samaniego, Viviana Guzmán y Estela Escobar, como también candidatos a concejales por el FDT de la localidad.

El acto tuvo lugar en el polideportivo municipal donde Insfrán expresó un sentido discurso marcando las diferencias políticas del oficialismo frente a una oposición falta de proyectos y propuestas.

Y dijo categórico: «Pueden hacer todas las alianzas que quieran pero el pueblo formoseño sabe de dónde viene y hacia dónde va».

En este contexto manifestó que, en este último año y medio, mientras desde el gobierno se pensaban medidas para proteger la salud y la vida de cada uno de los formoseños, esperando alguna herramienta para enfrentar la pandemia del COVID19 «nuestros opositores aprovechaban para hacer política con el dolor y con el sufrimiento de nuestro pueblo, fundamentalmente de muchas familias, que por culpa de la acción negativa de ellos tuvimos que lamentar».

A su vez, se refirió a los candidatos de la oposición formoseña, recordando que el juez federal subrogante que sacaba los dictámenes para que los protocolos sanitarios de la provincia se flexibilicen, permitiendo el ingreso del virus, casualmente «ese señor hoy es candidato de la oposición y el abogado que realizaba las presentaciones es su jefe de campaña».

Como también, continuó, «quien lo enfrentó en las PASO y viendo que no iba a poder llegar, no tuvo inconvenientes en bajarse del cargo de diputada nacional y pactar una alianza».

«Mientras nosotros trabajamos por un proyecto, que es el Modelo Formoseño, ellos trabajan por un cargo” aseveró agregando que en la oposición “ocultan a su referente porque el formoseño y el pueblo argentino sabe lo que fueron los cuatro años del martirio del gobierno de ese señor», refiriéndose a Mauricio Macri.

Además señaló que los medios concentrados porteños atacan a Formosa, a pesar de representar solo un 1% del padrón nacional, «porque se dieron cuenta que en Formosa hay un pueblo que tiene dignidad y coraje de enfrentar la adversidad».

Y expresó: «No nos disfrazamos de acuerdo a la ocasión, somos lo que somos en las buenas y en las malas, defendiendo y levantando las banderas de la soberanía política, independencia económica y justicia social», destacando que a quienes coincidan con estos principios el Frente de Todos los espera con los brazos abiertos.

Asimismo, remarcó que «el formoseño es esclarecido y agradecido, por eso pueden hacer todas las alianzas que quieran, juntándose todos los odiadores que existan, pero el pueblo formoseño sabe de dónde viene y hacia dónde va».

Obras

El primer mandatario provincial recalcó que «el proyecto de provincia que tenemos no es obra de quien les habla» afirmando que «en este movimiento nada es individual, todo es colectivo y a esto lo hicimos todos juntos».

Y adelantó la serie de obras que se iniciarán en la localidad en la proximidad de los días, como el caso del inicio de obras del nuevo hospital local, con más de 2200 m2 cubiertos, el Centro de Salud de El Ceibal, la refacción total de la escuela secundaria y la escuela del 15

También seis cuadras de pavimento de la avenida principal, 1300 metros de ripio en distintas arterias del pueblo y la construcción de una planta potabilizadora para beneficiar a mayor cantidad de gente, con una mejor calidad de servicio.

Para la comunidad de la colonia Chico Daguan indicó que se va refaccionar la escuela del Ciclo Básico y se realizará la limpieza de la represa, mientras que para San Martín I aseguró la llegada de energía eléctrica.

«Esta es la diferencia, nosotros tenemos un proyecto basado en el Modelo Formoseño y no nos olvidamos de nadie», subrayó.

En esta línea, expuso que estas obras a concretarse requieren de mano de obra, por lo tanto muchos van a tener empleo y un salario digno, y eso implica una cadena que resulta en un crecimiento económico.

Y explicó que la decisión tomada por el gobierno nacional de congelar los precios al 1º de octubre, no es para que se enojen los pequeños comerciantes, ya que «nosotros vamos a controlar a los formadores de precio que son 18 empresas en el país, que hacen los golpes blandos».

Al finalizar solicitó a la comunidad continuar con los cuidados sanitarios del COVID19 y el desarrollo de la campaña de vacunación para enfrentar este virus, destacando que tras la visita de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, próximamente se iniciará la aplicación de terceras dosis de vacunas para quienes se vacunaron primero para reforzar la inmunidad.

Y se despidió garantizando que trabajará «con convicción para que nuestro pueblo sea cada vez más grande y feliz» y pidiéndoles que «el 14 de noviembre llenemos las urnas de boletas azules, con lista completa de candidatos del Modelo Formoseño».

Elena García

Al hablar durante el acto la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Elena García, apuntó hacia la oposición y dijo que «el camino que ha tomado es en contra los derechos de todos los formoseños y formoseñas», señalando que «desde el inicio de la pandemia se aprovecharon del dolor que producía, para mentirles a todos y atacar lo que significa el Ser Formoseño».

De manera categórica, afirmó que «vienen de Buenos Aires y pretenden imponernos sus delegados, que se rigen por intereses particulares y por los de algunos sectores porteños que van en contra del pueblo, y no quieren educación ni salud pública».

Asimismo, indicó que «los candidatos en la oposición se han burlado del trabajo del personal docente, no han respetado el trabajo del personal de salud, no valoraron el esfuerzo que se ha hecho».

Recordó que antes de las PASO «se peleaban entre ellos y ahora forman una sola lista» y agregó que «tienen un denominador común y es que nunca hicieron nada por los formoseños», recordando que durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri, «no hicieron viviendas, escuelas ni hospitales».

Además, pidió no olvidar «los ataques, el odio y la violencia que vinieron a traer a nuestra provincia», asegurando que «desde nuestra concepción nacional, popular, humanista y cristiana, estamos en contra de todo eso y vamos a seguir trabajando desarrollando a la provincia, bajo la conducción de nuestro gobernador Gildo Insfrán».

De ese modo, llamó al pueblo a convocar a «todos los comprovincianos, indecisos, vecinos, trabajadores y jóvenes» para que este 14 de noviembre se llenen las urnas de boletas azules para triunfar en todos los pueblos.

Antes de finalizar, expresó que «el pueblo de Formosa tiene que valorar su historia, su presente y todo lo que ha logrado para seguir construyendo el futuro en el marco del Modelo Formoseño».

«Con la adversidad no se pacta y para vencerla tenemos que recurrir a toda la fuerza que nos da nuestra identidad, nuestro Ser Formoseño, porque eso es lo que defendemos, y el presente y el futuro de nuestros hijos», concluyó.

