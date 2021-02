Insfrán: “Tomamos medidas sanitarias rápidas y efectivas y los resultados son excepcionales”

Compartir

Linkedin Print

El gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, subrayó que ante los brotes de contagios de COVID-19 en la provincia “tomamos medidas sanitarias rápidas y efectivas”, logrando “reducir un 82% los casos nuevos con relación a los 10 días anteriores”. “Los resultados son excepcionales”, destacó al anunciar el levantamiento del ASPO en Formosa Capital.

“Empezamos el año 2021 con los peores brotes de contagios desde el inicio de la pandemia, tanto en el este como en el oeste provincial”, señaló el primer mandatario provincial en sus redes sociales.

Puso de resalto que “tomamos medidas sanitarias rápidas y efectivas, acordes a la situación particular de cada una de las cuatro ciudades más afectadas por el virus, priorizando la salud y la vida de las personas y con un acompañamiento generalizado del pueblo formoseño”.

“Los resultados son excepcionales”, acentuó el titular del Ejecutivo Provincial.

Puntualizó que “en los últimos 10 días de enero logramos reducir un 82% los casos nuevos de coronavirus con relación a los 10 días anteriores”, marcando que en Formosa Capital “hemos pasado de 80 casos nuevos a tan solo cinco casos nuevos en los mismos intervalos de tiempo”.

“Gracias a estos extraordinarios resultados, las ciudades afectadas están retomando el camino de la nueva normalidad que nos impone la pandemia, y que siguió vigente en el resto de la provincia durante este tiempo”, afirmó el gobernador Insfrán.

En este marco, anunció ayer que “se da por finalizado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que estuvo vigente durante enero en la ciudad capital”, con lo cual se reiniciarán todas las actividades previamente habilitadas, con el cumplimiento de los protocolos acordados para cada sector.

“Unidos, organizados y solidarios, no existen adversidades que no podamos superar”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print