Insfrán: “Vamos a seguir defendiendo nuestra política sanitaria para protegernos del COVID-19”

Al inaugurar nuevas obras educativas en el oeste provincial, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán reafirmó que “vamos a seguir defendiendo nuestra política sanitaria para protegernos del COVID-19”, asegurando que “lo hacemos convencidos porque creemos que es la única forma de tener este estatus que poseemos hasta hoy”.

Este martes, desde su despacho en la Casa de Gobierno, el primer mandatario presidió vía videoconferencia la inauguración de los nuevos edificios de la Escuela Primaria Nº 471, la Secundaria Nº 102 y el Jardín de Infantes Nº 15 “Rayito de Sol” de El Favorito, colonia situada en El Potrillo, Departamento Ramón Lista.

Allí se encontraba el vicegobernador de la provincia Eber Solís, junto a lugareños y una delegación del Gobierno provincial que participó del corte de cintas y la recorrida por las flamantes instalaciones y además de la habilitación de un moderno centro de salud en la comunidad.

En ese marco, el primer mandatario comenzó su alocución expresando sus sinceras condolencias para los familiares de Nélida, una ex alumna de la escuela secundaria que falleció este lunes. “Quiero expresarles mis deseos de mucha resignación y creencia en el Todopoderoso. Él sabrá por qué la llama justo en este momento”, sostuvo.

Seguidamente, manifestó que “hubiera querido estar con ustedes, comprovincianos, como siempre lo he hecho. Recordaron el año ’87 cuando todo era desazón. Cuando una vez más, por la acción natural del Pilcomayo, El Potrillo viejo desapareció y tuvieron que buscar nuevas ubicaciones. Hoy, por los distintos trabajos que se vienen realizando año tras año, podemos estar disfrutando de estas inauguraciones”.

“Una vez más estamos cumpliendo con la premisa que tenemos, ya que para nosotros la salud y la educación van de la mano –subrayó-. Y eso lo estamos demostrando en el Departamento más lejano de nuestra provincia, Ramón Lista, que está en el límite con Paraguay y la provincia de Salta”.

Puso de resalto que “empezamos el mes de diciembre inaugurando en El Favorito nada menos que tres edificios que hacen a la dignificación de todos los que habitan ese bendito suelo”.

A su vez, al referirse a la pandemia, acentuó que “no estamos ajenos a las circunstancias que hoy está atravesando el mundo”, reprochando que “algunos comprovincianos quieran desnaturalizar esta situación”.

En ese sentido, categórico, revalidó que “vamos a seguir defendiendo nuestra política sanitaria para protegernos del COVID-19”, asegurando que “lo hacemos convencidos, no en forma caprichosa, porque creemos que es la única forma de tener este estatus que poseemos hasta hoy”.

Advirtió que “la posibilidad de que tengamos brotes de casos existe”, ya que “estamos rodeados” de provincias y la República del Paraguay, que poseen altos índices de personas contagiadas y fallecidas.

No obstante, marcó que “la posibilidad de salir exitosos también está porque radica en la decisión de cada uno de nosotros para que así sea”.

Decisiones acertadas

Seguidamente, el gobernador Insfrán puso en valor el acertado manejo de la pandemia que se desplegó en el territorio y las medidas sanitarias estratégicas que permitieron que Formosa sea la provincia argentina con menor cifra de contagios y muertos por el virus.

“Lo hemos demostrado hace pocos días cuando hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos exigía en un lapso muy corto, solamente 15 días hábiles, el ingreso de casi 9 mil comprovincianos”, apuntó el primer mandatario.

Remarcó que ante el fallo de la CSJN “no nos amilanamos y, tal como les pedí, empezamos a hacer lo imposible para poder recibir a todos estos comprovincianos”.

Fue así que “comenzamos a recibirlos, respetando nuestro sistema sanitario y albergándolos en cuarentena para evitar los contagios masivos”, ya que “muchos de ellos vienen con PCR negativos y cuando se les hacen los estudios en nuestro laboratorio de biología molecular dan positivo”.

“Qué hubiera pasado si no hubiésemos actuado de esta manera, si estos comprovincianos se iban a sus casas con sus familiares y empiezan a contagiar a todos”, planteó, aseverando que “en Formosa ocurriría lo mismo que en otros lugares”.

Resaltó que “gracias a estas decisiones tenemos este estatus sanitario”, reiterando que “no es un capricho ni un acto de maldad. Tampoco se trata de un acto para incomodar”.

En este punto, consignó que “de las 8332 personas que estaban inscriptas en nuestro registro, 4555 no tenían domicilio ya en Formosa”, mencionando además que “luego del trabajo incansable y valorable que hicieron los voluntarios militantes, nos encontramos que en vez de ser 8332 son 8842 porque muchos se inscribieron, pero no así a sus hijos o familiares que tenían que acompañarlos”.

Logros educativos

En el tramo final de su discurso, el titular del Ejecutivo Provincial destacó los “logros importantes” concretados desde el Modelo Formoseño en lo educativo.

“Estuve sacando cálculos y en el área educativa en El Favorito se construyeron 2218 metros cuadrados de edificios entre la EPEP Nº 471, la EPES Nº 102 y el JIN Nº 15”, puso en valor el doctor Insfrán, marcando a su vez que “todas las infraestructuras poseen ventiladores y acondicionadores de aire”.

Esbozó que “si hoy tienen ventiladores y aires acondicionados quiere decir que hay una infraestructura que lo está permitiendo. Se llama energía y permite estar conectados las 24 horas al sistema nacional eléctrico”.

Sumó además que “si puedo estar hablando en forma virtual es porque llegó también otra infraestructura que es la conectividad y además están las netbooks, las que sin la autopista digital que tenemos en Formosa no nos hubieran servido”.

“Esta es una forma más de demostrarle al expresidente (Mauricio Macri), quien decía que entregar las netbooks a los alumnos era como hacer una parrilla y no tener la carne para el asado, que en Formosa tenemos todo. Tenemos conectividad, parrilla y también buenas carnes para comer el asado y compartir todos juntos”, realzó.

Para finalizar, resaltó la inauguración de cinco infraestructuras educativas “en un día y en un Departamento, alcanzando la cifra de 1386 escuelas de todos los niveles inauguradas en nuestro período de Gobierno en la provincia de Formosa”.

“Gracias por el acompañamiento permanente. Ese Departamento nunca le ha fallado al Partido que represento y sé que no nos van a fallar nunca porque los pueblos nunca lo hacen cuando los gobernantes tampoco. Por eso, esta unión, organización y solidaridad que hemos construido todos juntos nos va a seguir dando las respuestas a cada problema que se presenta en nuestras comunidades”, concluyó.

