Insfrán y Katopodis anunciaron nuevas obras para la provincia de Formosa

Compartir

Linkedin Print

Las mismas significan una inversión total aproximada de 17 mil millones de pesos que, junto a las ejecutadas, en ejecución y a ejecutarse este año y el que viene, suman cerca de 60 mil millones de pesos.

Este miércoles al mediodía, en Casa de Gobierno, el gobernador Gildo Insfrán junto al ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, presentaron “Argentina Grande, Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación” que incluye diversas e importantes obras para la provincia de Formosa.

En ese marco, el gobernador y el ministro firmaron actas para el financiamiento del fortalecimiento de las defensas fluviales del Río Bermejo en El Colorado; la construcción del conducto fluvial Cincuentenario de la ciudad de Formosa; y de siete proyectos de obra para escurrimiento superficial y terraplenes de mitigación de la cuenca del Río Pilcomayo.

Además, suscribieron convenios para la construcción de cuatro escuelas en el marco del programa de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria, en las localidades de Las Lomitas, Formosa, Ingeniero Juárez y Riacho He Hé.

En materia vial, se firmó el acta para la reactivación de la obra de pavimentación de la ruta provincial N°9, en el tramo intersección de la ruta provincial N°3 y la ruta nacional N°95.

Asimismo, las obras enmarcadas en el Plan “Argentina Grande para el desarrollo de la Nación, Provincia de Formosa», se encuentran las iniciadas recientemente en abril y mayo, como la construcción de Autovía sobre Ruta Nacional N°11, corredor Resistencia – Formosa; entre la Rotonda Virgen del Carmen y el empalme con la Ruta Nacional N°81; la construcción de cuatro Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en los municipios de Clorinda, Pozo del Tigre, El Espinillo y Mayor Villafañe.

También este paquete contempla obras a iniciarse próximamente como la protección de márgenes en la zona de toma de la planta potabilizadora de la ciudad de Formosa, así como las obras básicas y pavimentación sobre la ruta provincial N°6, entre el empalme con la ruta provincial N°2, en Riacho He Hé, hasta Tres Lagunas, licitadas en mayo pasado.

Todas estas obras significan una inversión total aproximada a los 17 mil millones de pesos que, junto a las obras ejecutadas, en ejecución y a ejecutarse en el periodo 2020-2023, suman cerca de 60 mil millones de pesos que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, invierte en infraestructura en la provincia.

En el contexto del anuncio, tomó la palabra el ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, y recordó que no es la primera visita de Katopodis a la provincia, ya que “fue el primer ministro que pisó nuestro suelo desde la gestión de Alberto Fernández”.

“En aquella oportunidad posibilitó que nuestra provincia deje ese aislamiento al que nos sometieron durante cuatro años en todo lo que significó intervenir en los ecosistemas de la provincia, para promover el genuino desarrollo con equidad social y equidad territorial”, indicó.

El funcionario, además, se refirió al financiamiento que se prevé para las cuatro escuelas secundarias profesionalizantes y consideró que “marca ese lineamiento de un gobierno nacional y provincial, de una doctrina que ya no es patrimonio de un solo pensamiento político, sino que se encarnó en cada uno de los formoseños y constituye este Modelo Formoseño”.

Dichos anuncios, señaló, se suman a las obras que ya están en ejecución y prontas a ser habilitadas, lo que constituyen “más de cien obras para el sistema educativo”.

“Reconocer esta acción compartida de su Ministerio con la educación para las escuelas profesionalizantes, que es una nueva modalidad que se va a incluir, pero que irán ampliando las capacidades de formación para que nuestros jóvenes de 15 a 18 años salgan preparados al mundo laboral y que se recuperen a esos jóvenes que quedaron fuera del sistema educativo”, explicó.

Por último, Basterra catalogó estas nuevas obras como un acto “simbólico del concepto de inclusión”, ya que “cada lugar de la provincia está alumbrado por una doctrina que trabaja para que cada formoseño y formoseña pueda realizarse en el lugar donde nació o eligió vivir”.

“Desde el sistema de educación, salud, conectividad no solo eléctrica sino de rutas que seguramente seguirá siendo acompañado por nuestro gobierno nacional en este proyecto que está afianzado en el corazón de los formoseños y formoseñas”, finalizó.

En síntesis, son 135 obras y proyectos que el Ministerio de Obras Públicas suscribió en Formosa, con un crecimiento del 365,8% en relación al 2019; lo que generó 4319 puestos de trabajo registrados por el sector de la construcción de la provincia.

Recorrida

Insfrán y Katopodis, además, recorrieron obras que están en ejecución en la ciudad de Formosa, como la Autovía en la ruta nacional N°11 camino a Resistencia; el Polo Científico y Tecnológico; la pileta de natación olímpica para el Instituto de Educación Física; el sistema de redes cloacales en los barrios Villa Mabel y Villa del Rosario; y la empresa Dioxitex, entre otras.

Inversión histórica

El funcionario nacional indicó que “la inversión histórica para Formosa es de casi 60 mil millones de pesos” y que la misma significa un incremento de más del 350% en relación al 2019.

En el marco de la presentación de “Argentina Grande, Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación” que incluye importantes obras para Formosa, el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, sostuvo que “esta es una inversión histórica para nosotros, de casi 60 mil millones de pesos para la provincia”, lo que significa un aumento de más del 350% respecto al 2019.

“En una tarea que es fructífera y pone en evidencia las obras que están llevándose adelante en la provincia, los convenios que se firmaron y esta inversión que para nosotros es histórica aquí, de casi 60 mil millones de pesos, más del 350% de lo que fue la inversión en la provincia en 2019”, indicó.

Asimismo, recordó que, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, mientras que en Formosa “y buena parte de Argentina” se paralizaban y recortaban las obras, “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aumento de la inversión pública fue del 1550%”.

“En el distrito más rico de Argentina, el gobierno con ese signo político, mientras generó esa inversión en CABA, castigó, postergó y generó sin dudas uno de los daños más grandes, dolorosos e importantes para el federalismo y para el norte grande y la provincia de Formosa”, sostuvo.

Y aseveró: “No castigaron a ningún gobernador del Norte Grande, ni al gobernador de Formosa, sino al pueblo de Formosa, castigaron a cada ciudadano y ciudadana”.

Por otro lado, Katopodis trajo a la memoria su visita “ni bien asumimos” y dijo que “vinimos a entender qué era lo que podíamos hacer en esta provincia”, por lo que “la primera tarea a la que nos abocamos, el primer pedido del gobernador muy preciso, fue reactivar todas las obras publicas que habían caído en la grieta cuando inició el gobierno de Cambiemos en 2015”.

“El Polo Científico y el puente, la ruta 11, el hospital de Laguna Blanca, poner en marcha obras que habían quedado cuatro años paralizadas”, enumeró.

Luego, “vinimos en distintas oportunidades y hoy venimos con un objetivo muy claro, muy preciso”, señaló; y añadió: “Por un lado, rendir cuentas de la palabra del presidente de la Nación, de nuestro Ministerio; y, por otro lado, reafirmar este compromiso que tenemos con este gobernador, su equipo y esta provincia”.

“Reafirmar ese compromiso no con palabras, sino con hechos, no con convenios sino con obras que todos los días se inician y ponen en marcha, para esta rendición de cuentas, para reafirmar el rumbo con el que queremos seguir trabajando, para seguir cumpliendo con un objetivo central que tiene el gobernador, que es muy claro y significa, fundamentalmente, consolidar la matriz de desarrollo de la provincia”, argumentó.

Y contó que, en una de las reuniones que tuvo con el gobernador Insfrán durante su primera visita, él “se paró en un cuadro que tiene en su despacho con el mapa de Formosa y en 15 minutos me explicó la reseña de 30 años de lucha, de trabajo y su sueño para los próximos 20 años, con pocas palabras, pero mucha claridad conceptual, expuso los desafíos estratégicos para su provincia”.

“Y en el final me habló de dos acueductos, que lo veíamos lejísimo porque teníamos que poner en marcha el Polo, terminar el hospital, reactivar las obras paradas y él tenía una visión muy clara de cómo tenía que potenciarse el desarrollo de la provincia y como esos dos acueductos eran palancas y ejes muy claros para ello”, expresó.

Y aseguró: “No hay dudas de que esa claridad es la que permite que la provincia de Formosa esté dando los pasos que está dando; es mucho más rápido recuperar y reactivar las obras y saber cuáles eran las prioridades del gobernador porque tenían un plan preciso”.

El ministro consideró que esta situación “permite que tengamos una agenda de trabajo compartida, con objetivos, inversiones que vamos complementando y que permite que en definitiva hoy estamos rindiendo cuentas, pero al mismo tiempo dando una señal muy clara de cuál es el rumbo de la obra pública”.

Y manifestó estar “convencidos que hay un proyecto de provincia que contiene a los formoseños y que el presidente de la Nación me encomendó desde el primer día estar aquí las veces que haga falta”.

Compartir

Linkedin Print