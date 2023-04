Insfrán: «Yo defiendo los intereses de los formoseños, no los de la oligarquía porteña»

Al suscribir importantes convenios con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, reiteró que no le importan las críticas de los medios de comunicación, porque “yo defiendo los intereses de los formoseños, no los de la oligarquía porteña que siempre dio la espalda cuando se luchaba por la independencia de la Patria”.

Este martes 25, el mandatario y el ministro firmaron, en el Polo Científico y Tecnológico de Formosa Capital, el inicio de las obras de BioForm, la primera fábrica de bioinsumos de la provincia y el llamado a licitación para la adquisición de equipamientos para ésta.

En ese marco, Insfrán brindó un discurso, donde señaló que “no se puede ocultar el sol con la mano. Brilla por sí solo, así que si eso molesta a algunos, lo lamento. Yo no me callo nada y más a esta altura de mi vida. Aquí y en cualquier lado, porque lo digo acá y allá, donde sea. Digo lo que verdaderamente pienso y siento”.

En estos momentos, desde la oposición “se habla irresponsablemente de que hay que dinamitar todo, incendiar el Banco Central, hacer desaparecer ‘la casta’ y la política”.

En contraste, planteó que “lo que hay que hacer es mejorar la política, discutirla y ganar esa discusión. Y eso se hace con proyectos que verdaderamente incluyan a todos”.

Pero esto no sucede en el caso de los precandidatos opositores, por cuanto “hablan de eliminar la salud y la educación pública para achicar el gasto”, cuando en realidad ello “significa pagar intereses de esos organismos internacionales que se crearon justamente para dominar a los pueblos”, que son los mismos con los que pactó el Gobierno Nacional anterior.

Recordó en este punto que el general Juan Domingo Perón no adhirió al Fondo Monetario Internacional. “Lo voltearon en el ’55 y en el ’56 ya estaban firmando con el FMI”, reprobó contundente.

Luego, “vino Néstor Kirchner, pagó los 10 mil millones de dólares que le debíamos al Fondo y recuperó algo a lo que tenemos que darle valor: una de las banderas más importantes del Peronismo, que es la independencia económica”.

Eso es así porque “recuperando la independencia económica, tenemos soberanía política y si tenemos las dos cosas podemos pensar en justicia social. Si no, es imposible. No hay manera”.

Y rechazó tajante las críticas de los medios de comunicación: “Me importan tres cominos; a mí me interesa lo que piensa el formoseño y los intereses de los formoseños”.

“Yo no defiendo los intereses de la oligarquía porteña que siempre dio la espalda cuando se luchaba por la independencia de la Patria, que se hizo desde el norte del país, no desde la Capital Federal”, cerró categórico.

Nuevo hito

“(…) la generación de riqueza y agregación de valor donde la materia prima se produce, con sustentabilidad ambiental, son criterios que nos llevan a la efectiva equidad territorial. Que cada formoseño se realice en el lugar que eligió vivir, junto a su familia, es condición para que la comunidad formoseña también se realice”, se esboza en los principios del Modelo Formoseño.

Fue así que con la realización de obras que comenzaron a consolidar la situación de los productores agropecuarios, se fueron incrementando sus capacidades productivas, mejorando las condiciones de vida y trabajo.

Y al sumar la ciencia y la tecnología se incorpora el valor agregado a los productos primarios, en un marco de sustentabilidad y previsibilidad.

En esto se encuadra la nueva fábrica de bioinsumos de la provincia, que viene a fortalecer al productor paippero, proporcionándoles productos biotecnológicos que les darán valor agregado, promoviendo la creación de alimentos saludables en beneficio de la población.