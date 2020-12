Insistan en la participación de los vecinos para prevenir el dengue

Compartir

El Ministerio de Desarrollo Humano recuerda que el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti, cuando este pica a una persona enferma y luego a otra sana, transmitiéndole los virus.

Hasta el momento no cuenta con vacunas para su prevención ni con medicación específica para el tratamiento de las personas que lo padecen. Por lo tanto, es fundamental cumplir con las medidas destinadas a la prevención, las cuales se basan especialmente en “el control de focos (criaderos), con el tratamiento adecuado de recipientes y en evitar las picaduras”, revelaron desde el Departamento de Control de Vectores y Zoonosis.

Esta especie de mosquito tiene hábitos domésticos, se aloja en los objetos (o restos de los mismos) que normalmente están en las casas, que tienen forma ahuecada, con paredes y acumulan agua limpia en su interior (de lluvia o de red). De preferencia, elige los que se encuentran en lugares frescos y sombríos, porque allí pone sus huevos y así se reproduce en nuevos mosquitos.

Cabe destacarse que el control de focos, medida esencial para combatir la enfermedad, consiste en el tratamiento adecuado de los recipientes que puedan servirle al mosquito de criadero. Estos deben ser eliminados cuando no se utilizan, guardados, colocados boca abajo o bajo techo cuando son de utilidad, o tapados adecuadamente en el caso que, por ejemplo, se usen para recolectar agua.

Desde la cartera sanitaria se insta una vez más a las familias a involucrarse diariamente en las tareas preventivas, llevando adelante los cuidados en las viviendas, patios y alrededores, limpiando, ordenando y desechando para impedir la formación de criaderos.

Para ello, alientan a poner atención y tratar correctamente los recipientes “desde los más grandes (tanques, cisternas, aljibes, cántaros), hasta los más pequeños (baldes, neumáticos, restos de juguetes, latas, botellas, tapitas de gaseosas)”.

“Es importante que cada vecino cumpla con las medidas de prevención. No debemos pensar que las fumigaciones son la solución, si bien ayudan a matar los mosquitos que llegaron al estado de adultos, que es cuando pican, lo primordial está en trabajar en las casas para evitar los criaderos y controlar así que no hayan cada vez más mosquitos”, confirmaron.

